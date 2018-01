Pixel 2 - kas tõesti maailma parim Android?

Arvutimaailma aasta äritelefoniks sai Samsung galaxy Note 8. Seda üsna mitmel põhjusel, mis on tõenäliselt oluliselt pragmaatilisemad, kui ühe telefoni valik peaks olema. Kuid samas pääses toppi iPhone just praktilistel põhjustel, mitte emotsionaalsetel. Pixel 2 seevastu jäi kolmandaks, kuigi materjali on seal täiesti piisavalt, et olla esimene ja seda tõenäoliselt veel mitu aastat.

Miks?

Pixel 2 Arvustus - Arvutimaailma Youtube´i kanalis

Disain

Pixel 2 ei karju mitu tänavat kaugemal, millega tegu. Selles valdkonnas on kindlasti märksa edevamaid telefone. iPhone X puhul keerati kaameragi risti, et oleks kaugelt aru saada: sul ei ole tühipaljas kaks kuud vana iPhone 8.

Samas Google´i uue telefoni kuju ja suurus - isegi XL mudelil - on igati käepäraene, olgugi, et see mul auto dokki ei mahu.

Paljuski on nurisetud odava telefoni tunde üle, kuna ei ole uhket klaasi ega kaetud otsast otsani läikivate detailidega, miks mitte täielikult ülegi kroomitud. Kuid see telefon ei ole edvistajale, vaid üdini pragmaatikule, kellel oli vana Nexus ja praegu OnePlus.

Süvenedes koostekvaliteeti, on see hea, materjalid von astupidavad ning veekindlus tagatud geeliga, mis on geniaalne: miks kõik nii ei tee?

Meile meeldib, et Pixel 2 ei ole libe, ei lähe rõlgeks, kui kasutada mujal kui vitriinis ning ei ole tobedalt raske.

Sh on aga see telefon üsna emotsioonitu. Silmailu ei ole liiga palju, aga kole ka ei ole: on praktiline.

Karul kõhus

Mitte midagi erilist pole karul kõhus. Ikka seesama sara. Ehk täpselt sama riistvara, nagu 10 täpselt sama hinnaklassi seadet.

8 tuuma, RAM-i piisavalt, aku, jne jne - kõik on olemas ja korralik. Kuid nagu öeldakse – tähtis ei ole suurus, vaid see, kuidas seda oskad ära kasutada. Tegu on tõenäoliselt kõige nobedama ja sujuvama seadmega, mis 2017. aastal meie laualt läbi käinud.

Kogu sisu on ära möksitud veekindla geeliga ja omab piisavat veekindlus-standardit, et seda julgelt vihmas kasutada ning pole põhjust karta ka lompi kukkumise pärast.

Google´i telefoni eluiga on teistest pikem

Vähemalt kõigi eelduste järgi on! Aastases testis olev Galaxy S8 on hakanud jõnksuma ning jäänud aeglasemaks. Head põhjust nagu polegi. Midagi uuendusega tuksi keeratud?

Mulle siiani meeldib Galaxy S8 väga, kuid raske on minna tagasi Samsungi juurde kui umbes nädal on käigus olnud praktiliselt 1:1 sama riistvaraga telefon, mis ei on lihtsalt nii palju sujuvam.

Miks see on parem kui Note 8, aga ei ole ka

Pixel 2 on juba praegu korduvalt uuendatud ning käitab kõige uuemat androidi.

See on sama riistvaraga, nobedam ning tõenäoliselt uuendatakse seda ka 3 aasta pärast. Note 8 tuli välja vana androidiga, olgugi et uuem tarkvara ammu ilma väljas. Praegugi ei ole teada millal uus tarkvara kasutusele tuleb. Loodetavasti kevadel. Kuigi USA turule Note8 uuendus juba vähehaaval lekkima hakanuda.

Tänu projektile Treble saab aga Pixel pidevalt väikeseid nn draiverite uuendusi sisuliselt kohe, kui need väljas.

Projekt Treble´i kohta loe SIIT.

Miks see siiski ei ole selle aasta parim äritelefon

Esiteks saadavus - Eesti toob maale punt entusiaste ning telefoni peab kas välja ostma või tegema Liisiga, LHV-ga laenulepingu. Kuidagi seda hajutada sidelepingusse ei saa, nagu seda saaks operaatorite puhul.

Eesti ei ole selle seadme ametklik müügikoht vaid huvilistele tullakse vastu: seadme saab koha kätte ja kui midagi juhtub tegelevad nemad garantiiga. Oluliselt mugavam kui Sakslastega vms asju ajada läbi kolmandate isikute, kuna otse Eestisse ju ei saadeta. Sellegipoolest võib garantiiga minna üsna pikalt ka Eesti müüjate kaudu ostes, kuna kõige lähim Google punkt mis nendegagi tegeleb on Saksas. Õnneks on ettevõtete vaheline suhtlus lihtsam ja kiirem.

Hind - väike 64 GB Pixel Saksas saadaval hinnaga 799 €; UK-st on hetkel saada soodukaga 650 € ning Eestis maksab umbes 900 €.

Aga kui hea see siiski on?

Vabandage mu sõnakastust, aga: sitaks hea. Tõenäoliselt üks parimaid telefone, mida oleme kunagi testinud.

Kui peaksi lähiajal telefoni soetama, siis võtaks ühendust sõpradega UK-s, Saksas või teeks paar päeva turismireisi, sest odavaim lend Londonisse on 60 €, kuid sellele tuleb lisaks veel ööbimine, kohalik transport, toit, mis tõenäoliselt tuleb üsna ligilähedane Eesti 900 € hinnale.

Lühidalt on Pixel 2 neile, kes ostaks Nexuse või OnePlus´i, kuid tahaks midagi paremat ning võttes UK hinnad, siis 150 € on Pixel 2 võrreldes OnePlus 5T-ga igati väärt.

350 € - juba kahtlane. Kui hind ei ole oluline ning tahad pikaks ajaks hetkel parimat – pole mingit küsimust, väga hea valik.