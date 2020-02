Peale Brexitit: rändlusteenusega Suurbritannias jääb esialgu kõik endiseks

Tänasest pole enam Suurbritanniat Euroopa Liidu koosseisus. Mis saab siis erinevatest Euroopa Liidus kehtinud tingimustest, millest üks puudutas ka rändlusteenuse rahvusvahelist kättesaadavust ja piirhindu? Sellele küsimusele vastab Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann.

Täna öösel lahkub Ühendkuningriik lõplikult Euroopa Liidust ja ees ootab üleminekuaeg, mis kestab käesoleva aasta lõpuni. Neli aastat oodatud või kardetud aeg, mil Ühendkuningriigid Euroopa Liidust lahkuvad, on käes. Pingeline periood on tõstatanud mitmeid küsimusi. Näiteks mis saab 2017. aastal vastu võetud Euroopa Liidu roamingu regulatsiooni viimasest muudatusest, mis lubab Euroopa Liidu kodanikel, sõltuvalt paketist, lisatasuta andmemahtu kasutada liikmesriikides. Kas regulatsioon jääb kehtima sõltumata Brexitist?

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann sõnab, et käesoleva aasta lõpuni kestab Brexiti puhul üleminekuaeg, kus formaalselt ollakse justkui Euroopa Liidust eraldatud, kuid praktikas ei muutu suurt midagi. See tähendab, et Inglismaale, Šotimaale, Walesi või Põhja-Iirimaale reisivad eestlased saavad kasutada paketis sätestatud Euroopa Liidu roamingu mahte kuni aasta lõpuni.

"Kuni 1. jaanuarini 2021 kehtib Eesti operaatoritele kohustus pakkuda Ühendkuningriigis rändlusteenust oma klientidele Euroopa Liidu regulatsioonist lähtuvalt. Mis saab pärast seda, vajab veel selgitamist ning sõltub sellest, kui väga see riik Euroopast eraldi seista soovib," selgitas Ploomann, kelle sõnul võib tõenäoliselt juhtuda üks kahest stsenaariumist.

Kui Suurbritannia jääb osaks Euroopa Liidu roamingust

Ühe stsenaariumi järgi soovivad Suurbritannia operaatorid edaspidigi konkurentsist tulenevalt pakkuda mõistliku hinnaga Euroopa Liidu sisest roamingut. 2020. aasta lõppedes ei saa seda enam pakkuda regulatsiooni kaudu, vaid tuleb kohalike operaatoritega sõlmida eraldi kokkulepped. Kuna üleminekuperiood alles hakkas, pole ka välistatud, et Euroopa Liit ja Ühendkuningriigid sätestavad roamingu osas kokkulepped taas n-ö paberil, tehes nii turistide elu kõvasti lihtsamaks.

Kui Euroopa Liidu roaming ei jää kehtima

Teise võimaliku stsenaariumi järgi ei jõuta roamingu mõistlikes kasutustingimustes ja hinnas kokkuleppele ning Ühendkuningriigis kaotab Euroopa Liidu sisene roaming kehtivuse aastast 2021.

"Sel juhul eeldame ikkagi, et nii Euroopa kui ka Suurbritannia operaatorid soovivad jätkuvalt pakkuda mõistliku hinnaga andmesidet turistidele, kuid edaspidi toimiks see näiteks Elisas Internetipiletite või spetsiaalsete pakettide näol," ütles Mailiis Ploomann.

Halvimal juhul saab Ühendkuningriigis järgmisest aastast alates mobiilset interneti kasutada väikese lisatasu eest.