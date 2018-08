Disainerid ja tootejuhid, kogunege! Tulemas on uus Refresh, kus sel aastal on uuendusena disainilava

Vähem kui kolme nädala pärast, 7. septembril toimub Tallinnas Kultuurikatlas konverents Refresh, mis on suunatud tootejuhtidele, disaineritele ja front-end arendajatele. Juba neljandat korda toimuva konverentsi kavasse on sel aastal uuendusena lisandunud kuue esinejaga disainilava, mille avab oma ettekandega Google AI disainijuht Tim Wantland.

“Eelmistel aastatel oleme toote ja disaini teemad ühele lavale kokku pannud ja siis oli rõhk tootejuhtimisel. Saime osalejatelt päris palju tagasisidet, et nad tahaksid rohkem disainiga seotud esitlusi näha ja loogiline samm oli see programmi lisada,” selgitas konverentsi Refresh asutaja ja korraldustiimi juht Janika Liiv. “Disaini olulisus tarkvaratoodete loomisel on juba nende nelja aastaga, mil Refreshi korraldanud oleme, väga palju muutunud. Mõni aasta tagasi sai startup´i edukalt ehitada ainult inseneridest koosneva tiimiga, täna kuulub disainer arendajate kõrval sellesse tuumikusse, keda esimesena värbama hakatakse. Võtame näiteks kasvõi tehnoloogiahiiu IBM’i – kui viis aastat tagasi oli seal iga disaineri kohta 72 programmeerijat, siis tänaseks on see suhe üks üheksale. See on kindel märk, et disain muutub ainult olulisemaks ja kogu toote tiim peaks selles valdkonnas toimuvaga kursis olema. Seetõttu oleme otsustanud avada ka kogu konverentsi programmi meie pealaval Tash Willcocksi, digitehnoloogia kooli Hyper Islandi haridusjuhi ettekandega väga kuumal teemal - eetikast disainis.”

Disainilava avab oma ettekandega Tim Wantland Google AI-ist, kes räägib intuitiivsest intelligentsist. Disaini teemadel jagavad ka oma kogemusi Alex Potrivaev Intercomist, mis on viimase paari aastaga ümber mõtestanud kliendisuhtluse veebis, ning Madis Lehtmets Booking.com’ist, maailma suurimast majutuskeskkonnast.

“Refresh on Eestis ainuke digitoodete loomisele pühendatud konverents, mis katab selle valdkonna kõik olulised teemad alates sellest, miks ja kellele neid tooteid vaja on ja kuidas neid disainida kuni selleni, kuidas need ka tehniliselt üles ehitada,” kommenteerib Eesti juhtiva disainiagentuuri Velvet partner Pärtel Vurma, kes näeb Refreshis suurt väärtust. “Eestis on tänu startup kogukonna aktiivsusele väga arvestatav kogus selle valdkonna tipptalente, kellel ilma Refreshita ei oleks head võimalust kodumaa pinnal oma kogemusi jagada, inspiratsiooni ammutada ja üksteiselt õppida. Refresh teeb ülimalt olulist ja tänuväärset tööd tuues meie koduõuele maailmanimesid, kellega tutvumine ja kelle kuulamine annab alati uusi ideid ja teadmisi kuidas oma tööd veel paremini teha. Sellel konverentsil osalemine peaks olema kohustuslik igale endast lugupidavale Eesti digitoodete disainerile, arendajale ja ka tootejuhile.”

Unikaalse kontseptsiooniga Refresh ühendab kogu digitoote tiimi, pakkudes oma programmis kuulamist kolmel laval nii disaineritele, tootejuhtidele kui ka front-end arendajatele. Juba 7. Septembril astub Kultuurikatlas Refreshi lavalaudadele 21 eksperti kümnest eri riigist, et esineda 700le uudishimulikule osalejale.

Rohkem infot ürituse ja programmi kohta vaata siit: Refresh.rocks