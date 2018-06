Pildid: tuntud loodusfotograaf Remo Savisaar jäädvustas mobiiliga jaaninädala kuldsed tunnid Eesti looduses

Aasta kõige valgemal ajal, mil öösel väga pimedaks ei lähegi, pakub loodus fotograafidele põnevaid pildistamisvõimalusi niinimetatud kuldse tunni ajal ehk tund pärast päikesetõusu ja tund enne loojangut. Tuntud loodusfotograaf Remo Savisaar käis jaaninädalal nutitelefoniga kuldset tundi jäädvustamas ning jagab nõu, kuidas igaüks võib teha sama jalustrabavaid pilte.

Kui peegelkaameraga keerulistes valgusoludes pildistava maastikufotograafi arsenali kuulub kindlasti komplekt neutraalhalle kiilfiltreid, mis aitavad vähendada heledast taevast ja tumedast maapinnast tekkinud valguserinevust, siis nutitelefoniga looduse jäädvustaja saab oluliselt hõlpsamalt hakkama.

“Soovitan julgelt kasutada automaatset pildistamisprogrammi, ka minu tehtud galerii valmis autorežiimis ning hilisemat fototöötlust piltidele tehtud ei ole,” ütleb Savisaar.

“Minu tööriistaks oli Samsung Galaxy S9+ nutitelefon ning dünaamilise ulatuse suurendamiseks lülitasin sisse HDR-režiimi, kuigi pildistasin ka ilma ning hiljem valisin välja parima tulemuse. Kuldse tunni ajal on valgusolud tavaliselt keerulised, ent telefoni kaamera sai hästi hakkama ja jäädvustas nähtud pildi just nii, nagu seda päriselt nägin,” lisab Savisaar.

Loodusfotograafi sõnul algab iga hea pildi tegemine aga juba tükk aega enne päästikule vajutamist ehk planeerimisest, sest parima hetke jäädvustamiseks tuleb olla õigel ajal õiges kohas ning kuna näiteks hommikune kuldne tund on looduses väga üürike, jäävad alles päiksetõusuga kodust välja minejad lootusetult hiljaks.

“Enne pildistamist võib kas või kirja panna need kohad ja motiivid, mida on soov pildistada. Kohapeal tasub olla juba eelnevalt, teha testpilte ja lihvida pildikompositsiooni, et siis kõige magusama valguse ajal see õige hetk kinni püüda,” juhendab Savisaar. “Testpiltide ajal soovitan katsetada erinevate võttenurkade, objektide ja kompositsiooniga ning neist parim välja valida.”

Et pildikompositsiooni huvitavamaks muuta, on kõige lihtsam katsetada erinevate kõrguste ning ebatavaliste vaatenurkadega.

“Kõik, mida näeme oma silmade kõrguselt, tundub loomulik, ent teinekord ülemäära igav. Laskuge kõhuli või ronige pisut kõrgemale, see annab huvitava vaatenurga,” õpetab Savisaar. “Samuti proovige leida loodusest jäädvustamiseks mustreid ja jooni, mida huvitavama tulemuse saamiseks ära kasutada. Tänapäeva tehnika annab pildistajale väga laiad võimalused ja tehnilise poole pealt on vaja vaid oskust nupule vajutada, seega sünnib hea pilt eeskätt loova lähenemise abil, kus õige tabamuse saamiseks tuleb korduvalt kadreerida ja katsetada ning siis lõplikult vormistada.”



Fotod: Remo Savisaar