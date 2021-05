Robotex Eesti toimub 4. juunil veebivõistlusena

Eelmisel aastal jäi Robotexi suurvõistlus ära ja ei toimunud lõpuks isegi kitsamale ringile. Nüüd on selge lootus, et vähemalt online´is ja vähemalt Robotex Eesti siiski toimub ja kõik saavad sellele kaasa elada Elisa Stage´i vahendusel.

Robotex Eesti Online üritus toimub 4. juunil online's ning saab teoks tänu Robotexi USA partneritele RoboRave ja RoboSensei ning koostöös RoboMikuga ja Elisa Stage’iga Eestist.

Kogu võistluspäev kantakse üle Robotexi Facebook Lives ja Elisa Stage platvormil. Võistlust juhitakse Robotexi stuudiost ning võistlejad liituvad veebi vahendusel igaüks kas oma kodust või koolist.

Online võistlusel on võimalik osa võtta Lego sumo ja Lego joonejärgimise võistlustest. Online võistlus tähendab seda, et iga võistleja on ise üles seadnud kas sumo või joonejärgimise võistlusväljaku vastavalt etteantud juhistele ja nõuetele ning on reaalajas 4. juunil valmis otseülekande vahendusel võistlema talle varasemalt ette määratud ajavahemikul. Nii võistlustest osavõtt kui ka võistluste vaatamine on kõigile tasuta.

Võistlustele saab registreerida kuni 21. maini Robotexi kodulehel. Lisaks toimuvad kõigile huvilistele ajavahemikus 24.-28. maini võistluspäeva tutvustavad vebinarid.

"USA ja Euroopa suurimate korraldajate koostöö tulemusena saame lõpuks pakkuda Eesti koolinoortele võimaluse võistelda. See on nelja tugeva organisatsiooni panus sellesse, et kooliaasta lõpus saaksid meie kõige nutikamad noored ennast üle pika aja proovile panna. Elisa Stage’i kaudu on võimalik kõikidel ka oma kooli meeskondadele kaasa elada," kommenteeris Robotex Eesti toimumist veebis Robotexi tegevjuht Ave Laas.

Loe Robotex Eesti Online’i kohta lähemalt Robotexi kodulehelt. Võistlustele saab registreeruda aadressil game.robotex.ee.