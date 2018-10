Samsung lasi välja esimese telefoni Galaxy A6s, mis pole Samsungi enda toodetud

Samsung rabeleb, et jõuda Hiina turule. Selleks tuleb mõnikord ka lasta oma telefonid Hiinas toota. Odavtelefon Samsung Galaxy A6s ongi esimene, mida pole Samsung ise tootnud ja mida meie oma poodides ei näe - see on spetsiaalselt mõeldud Hiina turule. Odav, võimas ja toodetud ühe (seal) tuntud Hiina tootja poolt.

Samsung Galaxy A6s üllatab oma hinna ja üsna heade tehniliste näitajatega. Alla 230 euro maksev telefon on Super AMOLED Full HD+ Infinity ekraaniga, 6 GB RAM-mälu ja 64 GB välkmäluga, Snapdragon 660 protsessoriga, kahe tagakaameraga, sõrmejäljelugejaga ja 3300 mAh akuga. Kõik tundub ilus ja hoopis kallimale mobiilile vääriline.

Mobiili üliodav hind ongi ilmselt saadud tootmise üleandmisest Hiina tehasele, kus võrreldes Samsungi enda tehastega on odavam tööjõud ja väiksemad kulud. Kuulujuttude põhjal arvatakse, et tootjaks on mõni Wintechi tehastest, mis toodab telefone ka Hiina tipp-brändile Xiaomile. Praegu pole mingit märki sellest, et odav Galaxy A6s väljaspool Hiinat müügile tuleb.

Vaata lähemalt Samsungi Galaxy-seeria Hiina turule suunatud veebilehelt.