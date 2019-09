IFA-l saab näha Samsungi uuendatud voldiktelefoni

Täna alanud IFA-lt hakkab sadama erinevaid tehnoloogiauudiseid. Üks neist, mis tuleb Samsungilt, ütleb seda, et volditavate telefonide osas pole lootust veel kokku pakitud. Samsung uuendas oma probleemide ja vähese populaarsuse käes vaevlevat voldiktelefoni ja näitab selle uuendatud versiooni.

Samsung teatas IFA-l, et toob turule kauaoodatud nutitelefoni Galaxy Fold, mis alates 18. septembrist tuleb loetud riikides (Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa, Singapur) müügile täisekraani suurusega 7,3’ tolli. Galaxy Fold tuleb kahes värvivalikus – must ja hõbedane. 5G toega Galaxy Fold lisandub hiljem vaid valitud riikides. Telefoni on oluliselt täiendatud, et see pakuks parimat võimalikku kasutuskogemust ja töökindlust.

Peale seda, kui esimese Galaxy Foldi kasutajad kurtsid kiiresti laguneva ekraani üle, lükkas Samsung ettetellitud telefonide tarnimise määramata ajaks edasi ning asus konstruktsiooni täiustama. Tegelikult istuti uuesti disainiarvuti taha ja hakati looma uut telefoni, sest vanade valmis tehtud mudelite parandamine polnud parim lahendus.

Esimesed proovijad on öelnud, et välimuselt uuendatud Foldil suurt vahet pole eelmise mudeliga võrreldes. Ülalolevatel Samsungi saadetud piltidel tundub ka kõik pealtnäha vanaviisi. Kuid enam pole näha ekraanikatet, mis pidi seal olema, aga mille mõned testijad arvasid olevat lihtsalt kaitsekileks, mille võib maha võtta. See kile on küll endiselt olemas, aga servad ulatuvad ekraaniäärte taha, nii et ei teki tunnet, et peaks sellele küüned taha ajama ja ekraanilt ära tõmbama.

Hinged on nüüd sujuvamad ja kindlamad, kuskilt ei jää lahtisi otsi ja servasid, millele saaks näpud vahele pista.

Müügile tulevad vaid hõbedane ja must mudel, kuigi algsel mudelil oli värvivalik suurem - ilmselt pole voldiktelefonide turg kuigi suur ja liiga palju värve paisutaks tootja kahju, kui neid eriti ei osteta.

Kuus päeva kestev IFA tehnoloogiamess tutvustab lisaks mainitule veel suurt hulka elektroonikat ja kodutehnikat nii Samsungilt kui teistelt tootjatelt. Tehnoloogiamess IFA toimub Berliinis 6.-11. septembrini.