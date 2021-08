Volditavad ekraanid massidesse: Samsung tutvustas uusi Fold 3 ja Flip 3 volditava ekraaniga telefone

Samsung esitles täna oma ülemaailmsel virtuaalsel tooteüritusel uusi volditavaid nutitelefone Galaxy Z Fold3 ja Galaxy Z Flip3. Esitus tehti ka Eesti ajakirjanikele, kes said seadmeid oma käega katsuda. Kolmanda põlvkonna volditav ekraan on saanud jälle hulga tehnilisi täiustusi, ära kuulati kasutajate mured ja soovid ning uued seadmed tehti just nendele soovidele vastavaks.

Kõigepealt on uute seadmete puhul tähelepanu suunatud muidugi vastupidavusele. Mõlemad telefonid said nüüd kauaoodatud nüüd IPX8 veekindluse. Tolmu suhtes pole standardile vastavust testitud, sellest siis X. Telefonid on kaetud tugeva Gorilla Glass Victus klaasiga. Galaxy Z Fold3 nutitelefon on lisaks sellele varustatud nutitelefonide valdkonnas üsna ainulaadse esikaameraga, mis asub seadme ekraani all.

"Volditavad nutitelefonid on hetkel selline valdkond, kus iga uue põlvkonnaga toimub seadmetes rohkelt uuendusi, kuna antud tootekategooria on veel noor ja areneb kiirelt. Samsungi jaoks on tegemist juba kolmanda põlvkonna volditavate telefonidega, seega oleme saanud varasematest kogemustest palju õppida ja olemasolevatelt volditavate nutitelefonide kasutajatelt rohkelt tagasisidet, mida järgmistele mudelitele tuleks lisada," ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Aasma sõnul soovivad volditava nutitelefoni ostu kaaluvad inimesed rohkem kindlust nende vastupidavuse osas. Nii ongi uued Galaxy Z Flip3 ja Galaxy Z Fold3 mudelid IPX8 veekindlad, kaetud tugeva Gorilla Glass Victus ekraaniklaasiga, mis on hinnanguliselt 50% vastupidavam erinevatele kriimustustele ja seadmete raamid on valmistatud Samsungi spetsiaalsest tugevdatud alumiiniumist, mis on tugevaim alumiinium, millest Samsung on kunagi nutitelefoni valmistanud. Lisaks sellele on seadmete sisemisel volditaval ekraanil uus kate, mis on 80% vastupidavam kui eelmistel mudelitel. Telefonide vastupidavuse testimiseks on mõlemad mudelid läbinud katsed, kus telefoni volditakse lahti ja kokku 200 000 korda. Sellest peaks keskmise kasutuse korral jätkuma ligi viieks aastaks või kauemgi.

Samsung Galaxy Z Fold3 on suurem, 7,6-tollise Infinity Flex sisemise 2208x1768 resolutsiooniga ekraaniga nutitelefon, mida on võimalik sarnaselt raamatule kokku voltida ja avamisel saab kasutada väiksema tahvelarvutiga võrreldavat ekraani. See mudel on Aasma sõnul suunatud inimestele, kes otsivad nutitelefoni, mille saaks soovi korral muuta ka tõeliseks tööseadmeks.

Telefoni ekraani alla on peidetud uuenduslik esikaamera, mis jääb ekraanipikslite alla ning on seadme kasutamise ajal märkimisväärselt vähem nähtav, kuid siiski aimatav.

Samuti on seadme välimisel ekraanil traditsioonilises ekraaniaugus 10 MP esikaamera. Lisaks on ekraan 120 Hz värskendussagedusega ja võrreldes eelmise mudeliga 29% eredam. Esmakordselt volditava telefoni puhul on Galaxy Z Fold3 nutitelefonile lisatud Samsungi S Pen puutepliiatsi tugi, mida on varem aastaid kasutanud Note seeria nutitelefonid. Volditava telefoni jaoks on arendatud spetsiaalsed S Pen Fold Edition ja S Pen Pro puutepliiatsid, mis on mõeldud just volditava ekraaniga kasutamiseks. Kokkuvolditult saab kasutada seadme välimist 6,2-tollist HD+ Dynamic AMOLED ekraani, mis on samuti 120 Hz värskendussagedusega.

Galaxy Z Fold3 telefoni ilma ekraanita tagaküljel on kolm kaamerat – 12 MP ülilainurkkaamera, 12 MP lainurkkaamera ja 12 MP telefotokaamera, mis pakub kahekordset optilist suumi. Telefoto ja lainurkkaamerad on varustatud ka optilise pildistabilisaatoriga (OIS). Seespool on seadmel 12 GB muutmälu ja kuni 512 GB salvestusruumi. Aku on Galaxy Z Fold3 telefonil 4400 mAh mahuga.

Galaxy Z Flip3 on väiksem ja kompaktsusele suunatud telefon, millel on seespool 6,7-tolline FHD+ resolutsiooniga ekraan, mis pakub samuti 120 Hz värksendussagedust. Lisaks on seadme välimisel küljel väike 1,9-tolline ekraani, mida saab kasutada sissetulevate teavituste lugemiseks või selfide tegemisel pildi eelvaate vaatamiseks. Aasma sõnul sobib Z Flip3 hästi neile, kelle prioriteediks on telefoni kompaktsus. Kuna lahtivoldituna on telefon ligikaudu tavalise nutitelefoni suurune, siis kokkuvolditult on telefoni suurus sellest vaid pool.

Seadme välimisel küljel on kaks kaamerat. 12 MP ülilainurkkaamera ja 12 MP lainurkkaamera, millel on samuti optiline pildistabilisaator. Seadme sisemisel küljel on 10 MP selfikaamera.

Aasma sõnul on Z Flip3 telefoni juures üheks oluliseks uuenduseks kindlasti selle välimine ekraan, mis on nüüd neli korda suurem kui eelmisel mudelil, mis muudab selle kasutamise palju mugavamaks ja ekraanile mahub nüüd korraga palju rohkem informatsiooni.

Z Flip3 telefoni sees on 8 GB muutmälu ja kuni 256 GB salvestusruumi ning 3300 mAh aku. Samsung Galaxy Z Fold3 nutitelefon toetab 25 W kiirlaadimist, 10 W juhtmevaba laadimist ja 4,5 W laadimist teise nutitelefoni kaudu. Galaxy Z Flip3 toetab 15 W kiirlaadimist, 10 W juhtmevaba laadimist ja 4,5 W laadimist teise nutitelefoni kaudu.

Uusi Galaxy Z Fold3 ja Galaxy Z Flip3 volditavaid nutitelefone saab eeltellida alates tänasest ja seadmed jõuavad poodidesse 27. augustil.

Värvivalik:

Samsung Galaxy Z Fold3 – Fantoomroheline, Fantoomhõbedane, Fantoommust

Samsung Galaxy Z Flip3 – Kreemjas, Fantoommust, Roheline, Lavendlililla

TEHNILISED ANDMED

Galaxy Z Fold3 5G Ekraanid: Põhiekraan: 7,6-tolline QXGA+ Dynamic AMOLED 2X ekraan (22,5:18) Infinity Flex ekraan (2208 x 1768), 374 ppi, 120 Hz muutuv värskendussagedus Välimine ekraan: 6,2-tolline HD+ Dynamic AMOLED 2X ekraan (24,5:9), 2268 x 832, 387 ppi, 120 Hz muutuv värskendussagedus Mõõtmed ja kaal: Volditult 67,1 x 158,2 x 16,0 mm (hinge juures) ~ 14,4mm (välimises otsas) Lahtivolditult 128,1 x 158,2 x 6,4 mm Kaal 271 grammi Kaamerad: Välimise ekraani

kaamera 10 MP selfie kaamera : F2.2, piksli suurus: 1,22 μm, FOV: 80˚ Sisemise ekraani

alune kaamera 4 MP ekraanialune kaamera: F1.8, piksli suurus: 2,0 μm, FOV: 80˚ Tagumised kaamerad 12MP ülilainurkkaamera: F2.2, piksli suurus: 1.12 μm, FOV: 123˚; 12MP Lainurkkaamera: Dual Pixel AF, OIS, F1.8, piksli suurus: 1.8 μm, FOV: 83˚; 12MP telefoto kaamera: PDAF, F2.4, OIS, piksli suurus: 1.0 μm, FOV: 45˚; Corning® Gorilla® Glass DX

Dual OIS, 0.5x välja ja 2x sisse optiline suum, kuni 10x digitaalne suum, HDR10+ salvestamine, AF jälgimine Protsessor: 5 ㎚ 64-bit kaheksatuumaline protsessor, 2,84 ㎓ (maksimaalne kiirus) + 2,4 ㎓ + 1,8 ㎓ Mälu: 12 GB RAM koos 512 GB sisemäluga (UFS3.1) või 12 GB RAM koos 256 GB sisemäluga (UFS3.1) Aku: 4400 mAh kahe aku süsteem Laadimine: Juhtmega ja juhtmevaba kiirlaadimine Wireless PowerShare, kiirlaadimine 25 W, juhtmevaba kiirlaadimine 10 W, teise seadmega laadimine 4,5 W Veekindlus: IPX8 OS: Android 11 Võrk: LTE Enhanced 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20; 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave Ühenduvus: [Wi-Fi 6E] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE160 MIMO, 1024QAM; [Bluetooth] Bluetooth® v 5.2 (LE kuni 2Mbps), USB-C, NFC, asukoht (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) SIM Kaart: Üks eSIM ja kaks Nano SIM-i Andurid: Sõrmejäljelugeja (küljel), akseleromeeter, baromeeter, güroskoop, geomagneetiline sensor, Hall´i sensor, lähedussensor, valgussensor Autentimine: Lukustamine: kujund, PIN, parool; biomeetriline lukustamine: sõrmejäljelugeja, näotuvastus Audio: Stereokõlarid, ruumiline heli Dolby Atmos tehnoloogiaga (Dolby Digital, Dolby Digital Plus sealhulgas), UHQ 32-bit &DSD64/128 tugi*, PCM: kuni 32 bitti, DSD: DSD64/128; Toetatud audioformaadid MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Video: Toetatud videoformaadid: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; teleriga ühendamine; juhtmevaba Smart View (ekraani peegeldamine 1080p ja 30 fps) / juhtmega toetab Display Port ühendust USB-C kaudu; toetab videot, kui on ühendatud HDMI adapter (DisplayPort 4K UHD / 60 fps) Turvalisus: Knox platvorm: reaalajas jälgimine ja kaitse; viiruste ja pahavara ennetamine; turvaline kaust telefonis, kus hoida kaitstult asju nagu fotod, failid, dokumendid jm. Karbis kaasas: Galaxy Z Fold3 5G, andmekaabel, SIM kaardi tööriist, kiirjuhend Eredus: Madalaim: (põhiekraan) 900 nitti (välimine ekraan) 1000 nitti; kõrgeim võimalik: (põhiekraan) 1200 nitti (välimine ekraan) 1500 nitti