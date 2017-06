Samsung näitas juulist müügile tulevat Galaxy J seeriat

Samsung tutvustas teisipäeval oma uut odavat Galaxy J sarja. Eesti poelettidele jõuavad Galaxy J7, J5 ja J3 mudelid alates juulist, pakkudes täiendatud kaameratehnoloogiaga võimekat ja mõistliku hinnaga nutiseadet. See on seeria, mida tehnoloogiaajakirjanikud tavaliselt kunagi ei testi, aga mida kõik tavakasutajad kõige enam ostavad.



“Galaxy J-seeria on üks enimmüüdumaid telefoniseeriaid Eestis ja terves Euroopas,” rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. “Oleme kindlad, et ka uus Galaxy J-seeria oma täiustatud disaini, suurepärase kaameratehnoloogia ja kõrgelt hinnatud lisavõimalustega on atraktiivne valik nii praegustele kui uutele klientidele, kes otsivad ilusat disaini, võimekat nutitelefoni ning seda kõike mõistliku hinnataseme juures.”



Galaxy J7-l on metalne korpus ja Full HD super AMOLED ekraan, pikem akuiga ning 3 GB RAM mälu. Kõik uued J-seeria telefonid on täiustatud kaameratehnoloogiaga, et pakkuda kasutajale rohkem mugavust paremaid pilte teha. J7 ja J5 on täiustatud kõrge resolutsiooniga 13-megapikslise esi- ja tagakaameraga, mida täiendab tagumine LED välk, aidates kasutajal teha selgeid fotosid ka vähese valguse juures. Eelmistest mudelitest eristab uusi J7 ja J5 telefone sõrmejäljelugeja.



Senisest kompaktsem Galaxy J5 on metallist korpuse ja Full HD super AMOLED ekraaniga nutitelefon. Täiustatud on 13-megapikslist esi- ja tagakaamerat ning võimalus on lisada kuni 256 GB microSD mälukaart mälumahu suurendamiseks. Kiirem 1,6 GHz protsessor teeb Galaxy J5 nutitelefoni võimsamaks kui seni.



Galaxy J3 on nüüd samuti metallist kerega, et sobituda disainilt sarja teiste telefonidega. Nutitelefonil on sarnaselt J7 ja J5 mudelitega suurem mälumaht (16 GB) ning sisseehitatud 2 GB RAM ehk operatiivmälu. Samuti võimaldab 13-megapiksline tagakaamera koos korraliku autofookusega teha paremaid pilte. J3 telefoni täiustab lisaturvalisuse platvormi Samsung Knox, et tagada seadmes peituva sisu võimalikult turvaline hoiustamine.



Galaxy J7, J5 ja J3 telefonid saabuvad müügile alates juulist.