Samsung näitas uut nutitelefoni-nuhvlit Galaxy Note8

Üks mobiiliajaloo suurimaid äpardumisi - süttivate akudega Galaxy Note7 ajastu on nüüd möödas. Täna esitles Samsung oma uut võimsaimat nuhvlit Galaxy Note8, mis on küll väiksema akuga, kuid lubatakse paremat tööaega ja muidugi turvalisemat kasutust.

Veekindel telefon on varustatud veekindla puutepliiatsiga, millega saab kumerate äärtega ekraanile märkmeid teha ka siis, kui telefon on ooteolekus. Kirjutamiseks pole vaja seda isegi üles äratada, mustale ekraanile ilmuvad nagu kriidiga joonistatud heledad jooned.

Note8 on jõudnud ka kahe tagakaameraga mobiilide seltskonda - üks sensor on varustatud lainurga, teine teleskoopobjektiiviga. Mõlemad on optilise stabiliseerimisega. Kahe kaameraga saab teha bokeh-efekti, pildistada väga hämarates oludes veel talutava kvaliteediga ja seadistada fookust ka veel pärast pilditegemist. Kumbki tagumine sensor on 12 MP. Selfie-kaamera on 8 MP.

Ekraan on natuke ebastandardsete mõõtudega - 18,5:9, 6,3-tollise diagonaaliga ja mobiil ise üsna raske.

Mobiilil on Exynos 8895 protsessor, 6 GB operatiivmälu, Bluetooth 5.0, NFC, gigabit LTE, gigabit WiFi (ac), microSD kaardi pesa (kuni 256 GB), Dual SIM, juhtmevaba laadimine, turvalisusest silmaiirise skaneerimine, näotuvastus ja sõrmejäljelugeja (taas imelikus kohas tagakaamerate kõrval), 3300 mAh aku. Praegu on operatsioonisüsteemiks Android 7.1.1 Nougat, kuid ilmselt uuendatakse see Android 8.0 Oreoks õige pea.

Eestis algab Samsung Galaxy Note8 telefonide eeltellimine täna kell 19.00 ning kestab 14. septembri viimaste minutiteni. Kõik eeltellijad saavad telefoniga kingituseks kaasa DeX jaama, mis võimaldab muuta telefoni arvutiekraaniks. Note 8 tuleb Eestisse kahes värvitoonis – kesköömust (Midnight Black) ja vahtrakuldne (Maple Gold).