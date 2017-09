Eriti kuum telefon: Samsung Galaxy Note8 nuhvleid rabatakse eeltellimisest nagu sooje saiu

Kaks nädalat pärast uue Samsung Galaxy Note8 telefoni esmaesitlust on ligi 75% kõigist Baltimaade turule mõeldud eeltellitavatest telefonidest juba tulevase omaniku leidnud.

Note seeria on alates oma esimesest, 2011. aastal välja antud mudelist kogunud hulga fänne, kellele meeldib nutitelefoni suur ekraan ja S Peni puutepliiats. “Eeltellimuste hulk näitab, et uus Samsung Galaxy Note8 telefon on Baltikumi turul väga oodatud,” rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. “Kolmveerand eeltellimiseks mõeldud telefone on kahe nädalaga juba välja müüdud ning eeltellimise lõpuni jäänud vaid nädal, seega kes soovib saada Note8 telefoniga kaasa ka DeXi, peab kiirustama, et pakkumisest mitte ilma jääda.”

Praegu käib ka kampaania, et uue võimsa telefoniga antakse tasuta kaasa dokk DeX, mis teeb nuhvlist väikest viisi lauaarvuti.

76% Note’i omanikke tõdeb, et nad ei suuda oma seadme uusimat mudelit ära oodata – see on 13% võrra suurem näitaja kui mõne teise nutitelefoni kasutajatel. “Samsung Galaxy Note8 on disainitud tegema rohkemat – usun, et uue Note8 laialdasi võimalusi hinnatakse nii spetsialistide kui Note’i austajate hulgas,” ütles Aasma.

Uuringust

Veebipõhine küsitlus on viidud läbi Edelmann Intelligence’i poolt tänavu juulis ja augustis, mille jooksul küsitleti 3949 nutitelefoni omanikku USAs, UKs, Singapuris, Lõuna-Koreas ja Hiinas.

Samsungi esindaja lisas, et tarbijate telefoni lemmiktoon on kindlalt must – ligi 70% uutest Note8 omanikest Baltikumis on tänaseks valinud kesköömusta värvi telefoni. Vahtrakuldse telefoni kasuks on otsustanud 30% eeltellijatest.

Samsung Galaxy Note8 telefoni eeltellijad saavad nutiseadmega kaasa Samsung DeX doki, mis võimaldab seadet kasutada lauaarvutina – tarvis on ühendada vaid klaviatuur, hiir ja ekraan, et redigeerida dokumente ja vastata e-mailidele. Taoline lisaseade täiendab Galaxy Note8 jõudlust oluliselt, mis on Note’i omanike seas väga oluline. 81 protsenti Note’i kasutajatest tunnistavad, et see nutitelefon aitab neil teha tööd ja olla produktiivsem. Enam kui pooled (51%) lisasid, et Note teeb mitme ülesande korraga täitmise hõlpsamaks.

Mida tasub teada Samsung Galaxy Note8 telefonist?

Note8 on 6,3-tollise ekraaniga – suurimaga kõigist senistest Note seeria seadmetest, kuid tänu oma õhukesele korpusele on telefoni siiski mugav käes hoida. S Peni varasemast peenem ots ja edasiarendatud tundlikkus võimaldavad vaevata teha märkmeid nii dokumentides kui ka lukustatud Always On ekraanil, teisendada valuutatat või tõlkida tekste.

Galaxy Note8 on esimene oma klassi telefon, millel on kaks 12 MP tagakaamerat, optiline pildistabilisaator ja nii lainurk- kui teleobjektiiv. Mälu 6 GB, võimas protsessor ja kuni 256GB laiendatav mälu võimaldavad kasutajal teha kogu vajaliku töö ning nautida meelelahutust.

Turvalisuse poolest on Samsung varustatud Knox 2.9-ga, mis tagab hea turvalisuse tark- ja riistvara-kihtidele ning hoiab kasutaja isiklikud andmed eraldi turvaliselt Secure Folderis. Lisaks on Samsung Galaxy Note8 telefonis mitmeid lisasid, näiteks biomeetriline autentimine võimalusega avada telefon silmaiirise abil ning IP68 vee- ja tolmukindlus nii telefonil kui akul.

Samsung Galaxy Note8 jõuab poelettidele alates 15. septembrist. Eeltellimine kestab 14. septembrini ning kõik sel perioodil nutiseadme soetanud saavad telefoniga kaasa DeX doki.