Samsungi tipptelefonide müügimaht on võrreldes eelmise aastaga kasvanud enam kui veerandi võrra

Samsung Electronicsi mobiiltelefonide uusimate ja parimate telefonimudelite Galaxy S9, S9+, Note8, S8 ja S8+ müügimahud on 2018. aasta esimeses pooles võrreldes eelmise aasta sama perioodi ja aastataguste tippmudelitega 26% võrra suuremad.

Samsungi Electronics Baltic´u kokkuvõttest selgub, et Baltikumis on kuni aasta vanuste tipptelefonide müügisummad kasvanud kokku 26%, Eestis on vastav number 16%, Leedus 21% ning Lätis lausa 54%.

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juhi Antti Aasma sõnul näitab trend, et inimesed hindavad uusimat võimekat tehnoloogiat kõrgelt ning soovivad ajaga kaasas käia, samuti on kasutajate jaoks oluline saada asjatundlikku nõu ning soodustusi teistelt ökosüsteemi toodetelt.

“Üks põhjuseid, miks inimesed uusi telefone innukalt ostavad, on kindlasti see, et käesoleval aastal oleme oma koostööpartneritega panustanud senisest tugevamini sellesse, et pakkuda telefoni ostu korral klientidele lisahüvesid – Samsungi Akadeemias toimuvaid tasuta koolitusi, võimalust vahetada oma vana telefon soodsa hinnaga uuema vastu välja, tasuta lisaseadmeid,” rääkis Aasma.

Sarnaselt nutitelefonide tippmudelitele on Samsung tuntavalt suurendanud ka kaasaskantavate nutiseadmete - aktiivsusmonitoride ja nutikellade müüki.

“Kogu Baltikumis on kaasaskantavate nutiseadmete müük kasvanud 19%, mis näitab, et inimesed soovivad järjest enam oma kehalist aktiivsust jälgida ning nutikellade abil mugavalt kõige kiirema infoga kursis olla,” kommenteeris Aasma.

Samsungi selle aasta nutitelefonidel Galaxy S9 ja S9+ on tippkvaliteediga kaamera hämarates oludes pildistamiseks, täiustatud Super Slow-mo ehk üliaegluubis filmimise võimalus ning liitreaalsuse Emoji. Galaxy S9 ja S9+ nutitelefonide tagakaamera võimaldab pildistada avaga f/1.5, mis tähendab, et hämaras tehtud fotod jäävad selgemad ja teravamad kui kunagi varem.

Galaxy S9 ja S9+ on saadaval neljas värvis: kesköömust, korallsinine ja sirelililla, eelmisest nädalast lisandus ka kuldne versioon.