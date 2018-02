Kõige enam kasutatakse nutitelefoni sõnumisaatmiseks, kolmandik võtab selle isegi tualetti

Nutitelefoni kasutatakse igal pool ja kõigeks. Helistamine jääb vaikselt tahaplaanile. Hilja õhtul sõnumite saatmine ning hommikul ärgates esimese asjana telefoni haaramine on nii mõnegi jaoks juba täiesti rutiinne käitumine. Selleks, et koguda informatsiooni mobiiltelefonide kasutamise kohta, viis Huawei koostöös globaalse turu-uuringute agentuuri IPSOSega 12 riigis läbi uuringu, mille jooksul jälgiti 24 tunni jooksul nutitelefonide kasutajaid.

Uuringust selgus, et 74% inimestest loeb vahetult enne magama minemist e-kirju, jälgib sotsiaalmeediat ja saadab sõnumeid. Vahetult pärast ärkamist teeb seda 61%. Need on ka põhjused, miks 53% inimestest võtavad telefoni voodisse kaasa ning iga kümnes ka uinub koos telefoniga.

Huawei poolt läbiviidud uuring “Nuti(telefoni) suhted” analüüsis keskmise nutitelefoni kasutaja suhet oma telefoniga – sellest ilmnes, et 49% vastajatest kasutab nutitelefoni mitu korda igas tunnis. Enamasti kasutatakse nutitelefoni informatsiooni otsimiseks, meelelahutuseks, sotsiaalmeedias toimetamiseks, uudiste lugemiseks, navigeerimiseks ja pangatehinguteks. Hiljutine uuring näitas vägagi selgelt, kuivõrd sõltuvuses nutitelefonidest õigupoolest ollakse.

Telefoni põhifunktsioon – sõnumite saatmine ja pildistamine

Keskmine inimene kasutab nutitelefoni sõnumisaatmiseks (86%), pildistamiseks (85%) ja loomulikult sotsiaalmeedia kasutamiseks (81%). Samuti selgus Huawei uuringust, et 58% vastajatest veedab koos nutitelefonidega rohkem kui 13 tundi ööpäevas. Seejuures aktiivselt kasutab nutitelefoni igapäevaselt 3–4 tundi 27% vastajatest.

Ehkki pole üllatav, et nutitelefoni kasutatakse tööle sõites, tööl olles ning kodus, selgus uuringust, et 34% võtab telefoni endaga kaasa tualetti, 26% vannituppa, 57% kööki ja 34% lastetuppa.

Uuring näitas, et enamik meist muutuks ilma nutitelefonita murelikuks. Pole ime, et nutitelefon on esimene ja ka viimane asi, mille järele ärkvel olles haaratakse. Vahepealsel ajal kasutatakse telefoni internetis surfamiseks ja e-kirjade lugemiseks, aga ka helistamiseks ja sõnumite saatmiseks. 96% inimestest võtab telefoni kodust lahkudes alati endaga kaasa ning 43% vastajatest tunnistasid, et nad lähevad telefoni koju unustades sellele järgi, isegi kui nad seetõttu tööle hiljaks jäävad.

Huawei ja IPSOSe koostöös läbi viidud uuringus osales kokku enam kui 6000 nutitelefoni kasutajat Taanist, Austriast, Poolast, Horvaatiast, Ungarist, Sloveeniast, Tšehhist, Serbiast, Rumeeniast, Bulgaariast, Kreekast ja Türgist. Uuring viidi läbi jaanuaris 2018.