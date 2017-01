Uus Sony 4K HDR OLED teler A1E: kõik on kadunud, kõlaritest äärte ja jalani

Kuigi praegusel Las Vegases toimuval tarbijaelektroonikaetendusel CES uputab kõikvõimalikest 4K ja 8K teleritest, on siiski midagi, mille peale ka natuke kulmu kergitada. Üks sellistest on Sony 4K HDR OLED teler A1E, millel puudub jalg, paneeli ümber pole raami ja koos üliõhukese disainiga on kadunud ka kõlarid. Telepildi paneel ise on nö "akustiline pind", mis heli kiirgab.

Tänu OLEDi 8 miljonile isevalgustavale pikslile loovad Sony 4K HDR OLED A1-seeria telerid täiuslikult musta ekraani loomutruu värvilahenduse, terava pildi ja laia vaatenurgaga. X1 Extreme'i protsessor kontrollib täpselt kõiki piksleid eraldi.

BRAVIA OLEDi uuendused ei piirdu üksnes suurepärase pildiga. A1-seeria laiekraaniga telerid kasutavad esimesena maailmas lahendust, kus kvaliteetne heli lähtub otse ekraanilt. Sony kasutas ära OLEDi taustavalgustuseta struktuuri ja arendas sinna välja uue nn Acoustic Surface™ helitehnoloogia, millega heli jõuab vaatajani ekraanipinnalt. See meenutab Xiaomi hiljutist servadeta telefoni Mi Mix, millel samuti puudub kõlar.

Tulemuseks on heli ja pildi kooskõla - mõlemad asuvad samas kohas, samal pinnal. Uus A1 seeria teler pakub ruumilist heli ja sünkroniseeritud pilti isegi küljelt vaadates. OLEDi eriliselt laia vaatenurgaga A1-seeria telerid tagavad vaatajatele helikogemuse, mis ei sõltu vaatamispositsioonist. Acoustic Surface'i tehnoloogiaga võib harjumuspärastest kõlaritest loobuda. Ka teleri jalast ja alusest võib loobuda, sest pildi võib asetada nagu maali otse põrandale või kapile või lauale. Disain keskendub ainult pildile. Ekraani taga asub õhukest paneeli püsti hoidev tugi, mille sees on protsessor ning kogu Androidiga Sony 4K HDR OLED nutitelekale vajalik tehnika ja ühendused.