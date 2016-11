Starship hakkab Tallinnas toitu koju tooma

Robotexi eel on see igati ajakohane uudis: Soome tehnoloogiafirma Wolt alustab koostöös robootikaettevõttega Starship Technologies robotitega toidu kojuveo testimist Tallinnas. Wolt´i klient tellib toidu Wolt´i mobiiliäpi kaudu, robot aga sõidab sooja toiduga kuni 30 minuti jooksul ukseni. Müüda kõnniteesid ja maastikku. Testimine toimub siinsamas Tallinnas, robotiga kohaletoimetamine tuleb klientidele aga meeldiva üllatusena.

Testitakse järgnevate kuude jooksul. Wolt´i kliendi jaoks ei muutu midagi - tema tellib Tallinnas Wolt´i äpi või veebi kaudu oma toidu tavapärasel viisil. Küll aga tuuakse hea õnne korral tellimus tema ukseni hoopiski ratastel robotiga. Seega ei robotiseerita mitte igat tellimust.

“Wolt on tehnoloogiaettevõte, mis usub, et söömine peaks alati olema omaette kogemus. Antud pilootprojekt koos Starshipiga viib selle mõtte täiesti uuele tasemele,” ütles Wolt´i CEO Miki Kuusi. “Me ei saaks selle koostöö üle õnnelikumad olla. Lisaks sellele, et robotite abil toidu kojuvedu on midagi, mis võib saada tulevikus igapäevaseks, on see ka lihtsalt midagi väga lahedat – me oleme lahedateks asjadeks alati valmis!” lisas ta.

Koostöö tuleb loomulikult kasuks ka Starshipile. “Wolt´i kasv Tallinnas on olnud tormiline. See teeb neist ideaalse partneri, abistamaks Starshipi meie plaanis tutvustada 2017 aastal robotiga kojukannet rohkematele linnaelanikele,” lausus Starshipi COO Allan Martinson.

Pilootfaasis toimub Starship robotiga kojukanne järgmiselt:

Tallinnas asuv klient valib Wolt´i äpist meelepärase restorani, paneb kokku oma tellimuse ja saadab selle restoranisüsteemi. Samal ajal kui restoran toitu valmistama asub, ühendatakse Wolt´i süsteemis kokku tellimus ja hetkel vaba Starship´i kojuveorobot. Robot saabub õigeaegselt restorani, misjärel paigutatakse äsja valminud toit kindlalt suletavasse mahutisse. Kohaletoimetamine töötab 1,5 km raadiuses, mis kindlustab, et klient saab sooja ja nauditava tellimuse 30 minutiga kätte. Kliendile saabub sõnum, kus antakse teada, et tellimus jõuab temani roboti abil. Äpisiseselt kaardilt on võimalik selle teekonda ka jälgida. Kuigi robotid on ehitatud tänavatel navigeerimiseks (k.a näiteks äärekivide ja ristmike ületamiseks), liigub pilootprojekti jooksul robot koos järelevaatajaga. Kinnine toidumahuti on tugevalt suletud nii kaua, kui klient vajutab tema telefoni saadetud lingile, kinnitades sellega, et on tellimuse kätte saanud.

“Esimeses faasis on veel väga palju testida, et näha, kuidas kõik töötab. Sellepärast hoiame väikese saladusena seda, millal ja kus Tallinnas esimesed kohaletoimetused toimuvad. See on ühtlasi ka üks osa kogu asja võlust: mõnel neist päevadest võib toit sinuni jõuda väikeses toredas robotis,” sõnas Miki Kuusi. “On veel liiga vara öelda, kas me ka edaspidi püsivalt antud teenust pakkuma jääme ning kas see juhtub Eestis või ka Soomes, Rootsis ja Wolt tulevastel turgudel. Sellepärast katsetamegi. Me poleks suutnud leida paremat partnerit kui seda on Starship, kellel on kõrgelt arenenud robotid,” lisas ta.



Restoran Umami töötaja Anton Kuznytsov asetamas sooja tellimust, mis koosneb kahest lõheroast, Starship roboti konteinerisse.

Toidukäitlemise ning tehnoloogia valdkonnas pakub Wolt kasutajamugavust ja tippklassi äppi, mida on pärjatud ka Apple’i disainiauhinnaga. Wolt on pooleteise aasta jooksul iga kuu keskmiselt 20-30 protsenti kasvanud, ühendades nüüdseks Soomes, Eestis ja Rootsis juba rohkem kui 250 000 registreeritud toidufänni. Ettevõte müüb igal aastal kümnete miljonite eurode väärtuses toitu ning töötab koos enam kui 600 restorani ja 1000 kulleriga.

Ajakirja Wired poolt on Wolt juba kahel korral üheks kuumimaks Euroopa ettevõtteks valitud. Firma on kaasanud investeeringuid 14 miljoni dollari väärtuses ning investorite sekka kuuluvad muuhulgas tehnoloogiakesksed fondid nagu EQT Ventures, Inventure, eraisikutena panustavad näiteks Skype’i kaasasutaja Niklas Zennström, Supercell’i CEO Ilkka Paananen ja Nokia esimees Risto Siilasmaa.

Wolt CEO Miki Kuusi on valitud Forbes tarbija tehnoloogia valdkonnas globaalsesse „30 alla 30” nimekirja. Teine kaasasutaja Elias Pietilä on esimene isik Põhjamaades, kes on võitnud maineka Apple Design auhinna.



Starship suundumas kliendi poole (TTÜ taga metsas?). Robot on disainitud sõitmaks erinevatel pinnastel, sealhulgas teeületuskohtadel ning kõnniteedel ja üle äärekivide.

Starship Technologies on tehnoloogia-idufirma, mis ehitab autonoomsete robotite parki, mis on mõeldud kaupade transpordiks 2-3 km raadiuses 15-30 minutiga. Hetkel käimasolevas pilootprojektis sõidavad robotid iseseisvalt, kuid neid jälgitakse ekspertide poolt, kes saavad vajadusel kontrolli igal hetkel üle võtta. Kahe Skype’i kaasasutaja, Ahti Heinla ja Janus Friisi poolt 2014. aasta juulis asutatud ettevõte Starship soovib muuta viisi, kuidas pakid, toidukaubad ja toit kohale toimetatakse.

Vaata lisaks:

Skype´i kaasasutajad teevad kulleriteenuste Skype´i - Starshipi ehk robot-kulleri

Leedu idufirma teeb koos DHL-iga isekulgevat kuller-robotit