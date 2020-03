Video: voltimine polegi enam nii lahe? TCL näitas veel efektsemat lahtirullitava ekraaniga mobiili kontseptsiooni

Juba on müügile tulnud nii pikkupidi kui ristipidi kokkuvolditavate ekraanidega telefonid, kuid tehnoloogiafirma TCL soojendas üles vana 2000-ndate alguse kontseptsiooni - lahtirullitava ekraani ja näitas, mismoodi see võiks välja näha.

Telefon libistatakse liugklapist laiemaks, ekraan rullub selle tagant välja. Murdekohta ei tundu olevat, aga ekraanipind pole siiski klaasjalt sile, vaid natuke "lainetav". Ilmselt on see pehme ekraani puhul ainuke võimalik variant.

Kuid vähemalt üht kindlat murdekohta ekraanile ei jää. Seda ju "murtakse" sujuvalt igast kohast.



Oma kontseptsiooni tahtis TCL näidata juba veebruari lõpus Mobile World Congressil Barcelonas, kuid paraku jäi see koroonaviiruse tõttu ära.

"Kokkurullituna" katab ekraan nii telefoni esi- kui tagakülge, taha jääb vaid kitsas riba kaamerate jaoks, millega saab teha ka selfie´sid, sest rullunud ekraani üks pool on samal küljel, kui kaamerad ja sealt saab näha, mis kaameratest hetkel pildile jääb.

AMOLED Ekraani diagonaaliks on 6,75 kuni 7,8 tolli. Kokkurullituna on see telefon väga õhuke erinevalt volditavatest telefonidest, mis on oluliselt paksemad, kui tavamobiilid.

Lahtirullimine käib mootoriga, kuid kontseptsioonmudeli puhul tundub videotest, et saab ka käsitsi avada-sulgeda. Nupule vajutades hakkab telefon aeglaselt "laienema".

Vaata ka esimest käed-küljes testi:



Millal sellised telefonid müügile tulevad ja kas üldse tulevad, see pole veel teada.