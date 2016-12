IBMi tehisintellekt Watson hakkab BMW uusi autosid disainima

IBM sõlmis koostööleppe BMW Groupiga, et hakata koos uurima IBM Watsoni kognitiivse andmetöötluse võimalusi personaalsema sõidukogemuse ning intuitiivsemate juhiabisüsteemide loomisel uute BMW sõidukite jaoks. IBM-i tehisintellekt Watson aitab täiendada intelligentse assistendi funktsioone BMW autode juures.

Kokkuleppe kohaselt paigutab BMW Group oma teadlaste ja inseneride meeskonna IBMi Watsoni asjade interneti (IoT) globaalsesse peakontorisse Münchenis.

IBM lubas hiljuti investeerida 200 miljonit dollarit, et muuta oma Müncheni keskus maailma üheks kõige arenenumaks kohaks koostööl valminud innovatsiooni jaoks. Investeering on osa kokku kolme miljardi dollari suurusest globaalsest rahasüstist, mille eesmärk on tuua Watsoni süsteem asjade interneti maailma. BMW, mille peakontor asub samuti Baierimaa pealinnas, on üks esimestest ettevõtetest, mis liitus IBMi hoones hiljuti loodud koostöökeskusega. BMW Groupi inseneride meeskond hakkab tööle IBMi teadlaste, arendajate ning konsultantide meeskonna kõrval.

„Tehisintellekt Watson muudab seda, kuidas inimesed suhtlevad füüsilise maailmaga, aidates luua turvalisemaid, efektiivsemaid ja personaalsemaid kogemusi kodus, tööl ja teedel,“ ütles IBMi globaalse asjade interneti äri juht Harriet Green. “Kokkuleppe alusel töötavad meie ettevõtted koos, et panna alus sellele, et BMW sõidukite kasutajad saaksid kasu Watsoni vestluslikest ning masinõppe oskustest. Meie analüüs näitab, et kuigi auto jääb endiselt isikliku transpordi vahendiks, muutub sõidukogemus järgmise kümnendi jooksul rohkem, kui see on seda iial autotootmise ajaloo jooksul teinud.“

Selleks, et arendada sõidukitealast teadust ning et demonstreerida Watsoni asjade interneti tehnoloogia võimalusi, paigutab IBM oma Müncheni asjade interneti peakontorisse neli BMW i8 hübriid-sportautot. Prototüüp-lahendused, mis töötavad IBMi Bluemix pilveplatvormil, aitavad demonstreerida, kuidas saab tehisintellekt Watson luua uusi rääkivaid kasutajaliideseid autode ning juhtide vahele.

Watsoni masinõppe oskused võimaldavad autodel pidevalt õppida seda, mida juhid eelistavad, mida nad vajavad ning millised on nende sõiduharjumused, muutes juhi sõidukogemust vastavalt kogutud informatsioonile, tõstes sellega sõidumugavust ning turvalisust. Auto kasutusjuhend sisestatakse Watsonisse, seega saavad juhid auto kohta lihtsas keeles küsimusi küsida, keskendudes samas endiselt sõitmisele. Lahendusse jõuab ka info Weather Company’lt (IBMi ettevõte) ning reaalajas info ja uuendused teekonna, liikluse ning sõiduki staatuse kohta, et muuta kogemus paremaks ning anda juhile soovitusi.

IBMi Äriväärtuse Instituudi uuring “Uus suhe – inimesed ja autod”

IBMi Äriväärtuse Instituudi uuringu „Uus suhe – inimesed ja autod“ kohaselt on sõidukid muutumas osaks asjade internetist, kuna uued liikuvuslahendused muudavad kasutajate elusid ning ootuseid. Tänapäeva autod on muutumas transpordiviisist liikuvateks andmekeskusteks, kus on sensorid ning arvutid, mis koguvad infot auto, juhi ning ümbruse kohta. Samal ajal võimaldavad vestluslikud kasutajaliidesed juhtidel lihtsas keeles sõidukiga suhelda ning masinõppe abil saavad autod oma juhte paremini tundma õppida, et kogemust vastavalt personaliseerida.

IBMi uuringute kohaselt muutuvad autod aina enam

ennastparandavateks: sõidukid suudavad ennast ning teisi sõidukeid ise diagnoosida ja parandada ilma inimese abita.

ise sotsialiseeruvateks: autod suudavad ühenduda teiste sõidukitega ning maailmaga, mis neid ümbritseb.

iseõppivateks: Sõidukid suudavad pidevalt õppida ning anda nõu vastavalt juhi, kaasreisijate või teiste sõidukite käitumisele.

isesõitvateks: Sõidukid muutuvad piiratult-autonoomsetest täiesti autonoomseteks.

isemuutuvateks: Sõidukid muudavad end vastavalt juhi isiklikele eelistustele, alates istme paigutusest kuni juhi lemmik sihtkohtadeni.

isesiduvateks: Sarnaselt teistele nutiseadmetele, on sõidukid osa seotud asjade internetist ning ühendatud liiklus- ja ilmainfost, ajal, mil need ringi sõidavad

IBMi globaalne tehisintellekt Watson ja selle mõju asjade Internetile

Enam kui 6000 ettevõtet üle maailma võtavad kasutusele Watsoni IoT tehnoloogiad ning teenused. IBM peab hetkel läbirääkimisi klientidega, et ühendada üle veerandi miljoni seadme Watsoni asjade interneti pilveplatvormiga. IBMi uues Watsoni IoT globaalses peakontoris on mitu koostöökeskust, mis keskenduvad innovatsiooni loomisele auto-, elektroonika-, kindlustus-, tootmis- ning tervisetööstuses. Lisaks sellele on abiks Kliendi Kogemuse Keskus, mis on varustatud uusimate tehnoloogiatega, et tutvustada Watsoni IoT võimalusi autodes, majades, tehastes ning koduseadmetes. IBMil on rohkelt teadmisi ning kogemusi autotööstuses koos esindustega kõikidest suurtes riikides, kus toodetakse autosid. Lisaks selle ka tarkvaralised lahendused ning ärikonsultandid, kes teavad tööstust läbi ja lõhki.

Rohkem infot Watsoni IoT kohta leiab aadressilt www.ibm.com/iot