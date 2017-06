Telia lõkkekanal avanes kogu suveks ja näitab põlevat lõkketuld

Jaapanis on juba aastakümneid väga populaarsed voolava vee või põleva tule kanalid. Tasapisi on neid ka Euroopasse jõudnud. Jaaniõhtul ja ka kogu suve jooksul saab nii oma nutiseadmest kui telekast vaadata Telia lõkkekanalit, mille ainus sisu on 24 tundi ööpäevas näidatav lõke. Lõkkekanal on rahustav, meditatiivne, hubane.

21. juunil avanenud Telia TV lõkkekanal on nähtav nii Telia TV-s kui MINU.TV-s ning see toob ka siseruumidesse kesksuvise tunde sooja lõkke saatel. Samuti võimaldab MINU.TV jälgida kanalit erinevate nutiseadmete vahendusel (telefon, tahvel- või sülearvuti) õues, olgu selleks siis maakodu, suvila või mõni avalik üritus. Kui Telia klient ei ole, saab üle ekraani lõkke suurendada siit veebilehelt: http://www.minutv.ee/#/livetv/1288 (lehekülg vajab Flash pleierit).

„Meie jõulukanal, mille avame tavaliselt enne jõule ja mille vahendusel saab nautida hubaselt prõksuvat kaminatuld, on Telia klientide seas väga populaarne. Nüüd pakume sarnast lahendust kõigile jaanipäeva fännidele, nii et ka vihmase ilma korral ei jää jaanilõke nägemata,“ sõnas Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton.

Telia TV-s leiab lõkkekanali kanalipositsioonilt „0“. Lõkkekanal jääb avatuks kogu suveks.