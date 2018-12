Terabait on SSD maailmas nüüd uus normaalsus

Nagu arvata võis, jõudsid välkmälukettad ehk SSD-d uude hinnapõhja - Samsung tõi välja uue odavate SSD-de seeria, kus mahud on 1, 2 ja 4 TB ning hind odavaimatel alla 150 euro.

Samsung tõi novembri lõpus välja uued 860 QVO SSD kettad, mille seast leiab kuni 4 TB mahuga mudeli ja üliodava 1 TB mudeli. Uute seadmete põhieesmärgiks on pakkuda võimalikult suurt ja kvaliteetset mälumahtu konkurentsivõimelise hinnaga, mis lubab inimestel oma arvutitesse kõvaketaste asemel aina enam hoopis SSD-sid paigaldada.

„Tänapäeval on näha selget trendi, et inimesed toodavad ja talletavad rohkem kõrge kvaliteedi ja resolutsiooniga faile kui kunagi varem. Aina enam on saadaval 4K resolutsiooniga videoid ja ka mängud nõuavad arvutilt aina suuremat võimsust. See on omakorda loonud nõudluse taskukohase hinnaga SSD-de järele, mis pakuksid sealjuures võimalikult palju kvaliteetset ja kiiret salvestusruumi,“ ütles Samsung Eesti tootespetsialist Kirill Kozlov.

Tehniliste näitajate poolest on 860 QVO klassikaline 2,5-tollise korpusega SATA ketas, mis sobib paljude süle- ja lauaarvutite sisse. Kiiruse osas pakuvad SSD-d kuni 550 MB/s lugemis- ja 520 MB/s kirjutamiskiirust ning sama võimekust kui teised 3-bitised MLC SSD-d. Seda tänu Samsungi uuele 4-bitisele V-NAND tehnoloogiale ja MJX kiibile, mis lubab mälul arvutiga kiiremini suhelda. Samuti on seadmetel olemas nutikas TurboWrite tehnoloogia, millega saab ketta kirjutamiskiiruseid teatud ajaks tõsta.

„Uued seadmed vähendavad vajadust kõvaketaste järele märkimisväärselt. Kuna 860 QVO hind on taskukohane ning samas mahud suured, siis võib arvutit kokku pannes kaaluda varianti, et paigaldadagi masinasse vaid SSD ketas,“ sõnas Kozlov.

Uus 860 QVO SSD peaks müügile jõudma igal pool käesoleva aasta detsembris ja tootjapoolne soovituslik hind algab 1 TB mudelil 149,99 eurost. Kokku tuleb 860 QVO-st müügile kolm varianti – 1TB, 2TB ja 4TB mudel. Hinnavaatlise andmetel on esimesed SSD-d juba e-poodides saadaval odavama hinnaga kui traditsiooniline enam kui 300 eurot TB eest.



Kõigile seadmetele pakub Samsung kolme aasta pikkust garantiid või kuni 1440 TB täiskirjutamiseni (TBW – Terabites Written) 4 TB mudelil ning 720 TBW ja 360 TBW vastavalt 2 TB ja 1 TB mudelitel.

P.S Juba on ka Samsungist odavamaid SSD-sid müügil, Crucial näiteks maksab alla 140 euro, ADATA alla 130 euro.

Tehnilised andmed