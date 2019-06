Igapäevane maagia: kuu Cubot Magicuga

E-poed on täis üliodavate nutitelefonide pakkumisi, mille brändidest meil pole aimugi. Üks neist on Cubot Magic - ostsimegi selle e-poest ära sellest brändist mitte midagi teadmata ja proovisime järgi. Üliodav mobiiltelefon jäigi igapäevasesse kasutusse.

Postipaki avamisel oli üllatuseks väga korralik tehasepakend, kõik nägi välja ilus ja soliidne. Avades karbi, oli seal olemas kõik, mida võis oodata: telefon ise, laadija, lühijuhend ning üllatusena ka õhuke telefoni kaitsekate. Mobiil ise oli veel omakorda kaitstud pehmest materjalist transpordivutlaris.

Siselülitamisel tabas aga kohe üks suur halb üllatus: telefon ei võta pilti ette. Ka lühijuhend ei andnud mitte mingit vihjet, mida peaks tegema, et mobiil alguses tööle saada.

Peale mõningat nõutust meenus kellelegi tuttavatest, et akuklemmidel võib olla kile - mõnikord on nii Hiinast saabuvate telefonidega. Nii oligi - vaevumärgatava kilekatte eemaldamisel toimiski kõik kohe esimesest korrast. Aku, muide, on vahetatav, mis on uute seadmete puhul praegu üsna haruldane.

Telefoni hetkehind on 72 eurot, selle sees on Android 7.0, ekraan on mitte väga suur ega ka mitte liiga väike - 5-tolline ja mäluks täiesti normaalsed 3 GB, välkmäluks 16 GB, mida võib peagi väheks jääda, aga mida saab laiendada micro-SD kaardiga.

Taga on kahe kaamera süsteem: 13 MP + 2 MP, ees 5 MP selfie-kaamera.

Siin on üks proovipilt hämaras stuudios, klõpsa pildil originaali nägemiseks:

Juhtival teletöötajal igapäevaseks telefoniks kasutades jätkus kõik tavalises rutiinis, nagu oleks taskus mõni meil tuntud bränditelefon. Töövahend tegi oma tavalist igapäevamaagiat - töötas ja lihtsalt töötab siiani.

Nüüd juba kuu aega kasutusel olnud ja tavakasutaja jaoks pole mingit takistust või probleemi seni tekkinud, et ei saaks oma asju korralikult toimetatud. Isegi aeglus pole tunda andnud.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Cubot Magic 4G

Hind: 71,84 eurot (Gearbest)

Ekraan: 5-tolline HD ekraan

Protsessor: Mediatek MTK6737, neljatuumaline, 1,3 GHz

Operatsioonisüsteem: Android 7.0

Kaamera: kaks tagakaamerat, 13 MP + 2 MP; esikaamera 5 MP

Bluetooth: jah, versioon 4.0

Navigatsioon: GPS, A-GPS

SIM kaardid: dual-SIM, Micro SIM + Micro SIM