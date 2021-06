TEST: Trust GXT 628 ehk 2.1 kõlar, mis paneb kardinad värisema

Ühed korralikud kõlarid mänguriarvutile või ka lihtsalt arvutikõlarid, mängukonsoolikõlarid või sülearvuti-nutiseadme helikastid on ikka ühes korralikus kodumajapidamises vajalikud. Trust GXT 628 2.1 Tytan sobib nii mängijale kui muidu arvutikasutajale. Kui valjult need mängivad ja kui mugavad on kasutada kaabliga puldist, seda Arvutimaailma labor uuriski.

2.1 kõlarisüsteem tähendab, et komplekt koosneb kahest stereokõlarist (vasak, parem) ja ühest bassikõlarist (Subwooferist). Kaht suurt stereokõlarite kasti seega polegi vaja, sest väike vasak-parem kõlaripaar hoolitseb kõrgemate sageduste eest, kõrvakäike ja kõhunahka sügavamalt väristav võimas bass tuleb lisaks kas laua alla või lauale paigutatud suurest kuubist. Selle suure kasti tagaküljel on ka kõik vajalikud ühendused ning lisamugavusena nii helivaljuse kui basside eelhäälestuse pöördnupud. Nii on mugav näiteks väiksemas toas maksimaalse helivaljuse piiramiseks, sest häält põhja pannes hakkavad tõesti keskmises arvutimängutoas tassid klirisema ja kardinad värisema. Varsti võib koputada ka naaber või politseinik uksele, kui seinad liiga läbi kostavad. Jooksvalt saab valjust reguleerida juhtme otsas olevast sujuvast pöördnupust, mille võib panna lauale käeulatusse.

Kui väikesed vasak-parem kõlarid on suhteliselt tavalised, üsna väikese plastmasskorpusega ja kahe eraldi elemendiga (keskmiste ja kõrgemate sageduste jaoks), siis bassi korpus on puidust ja väga suure, 150 mm bassielemendiga. Selle suure kõlari tagaküljel on füüsiline rõhuväljund, kust heli valjemaks keerates tuleb tõesti üsna võimas lööklaine, mis võib kõlari taga isegi asju ümber lüüa. Tippvõimsuseks on komplektil märgitud 120 W, millest lõviosa võtabki bass. Normaalvõimsus on 60 W.

Tavalist muusikat kuulates ei maksaks siiski kõlari tagant bassinuppu päris põhja keerata. Otseselt plärisema midagi ei hakka, kuid helitämber on siis natuke liiga bassi poole kaldu ja moonutatud. Mõne mängu võimsate plahvatuste ja adrenaliinirohkete lahinguhelidega võib muidugi bassiga julgelt priisata, aitab paremini kaasa elada.

Bassielemendil on sel mudelil ka helesinine LED efektvalgustus. Kui reklaampiltidelt võib ekslikult oletada, et ka küljekõlarid helendavad, siis seda pole tegelikult lubatud ja helendab siiski vaid keskmine kõlar. Mitte lihtsalt ei helenda, vaid pulseerib vastavalt muusikale õrnalt. Vaiksema helivaljusega on vilkumine vaevumärgatav või puudub, basse rohkem valjemalt kuulates vilgub korralikult ja on mõjuv just mängides, kus ka rääkimist ja lahinguhelisid võib valgusefekt natuke toetada.

Ühendustest on kõlarikomplektil olemas klassikalised 3,5 mm sisend-väljund, lisaks juhtmega helivaljuse pult, millel omakorda küljes kõrvaklapiväljund ja Line In 3,5 mm helisisend näiteks mobiili jaoks. Arvuti, teleri, mängukonsooli (Xbox, Playstation, Wii) saab ühendada eraldi 3,5 mm pulkpistikuga.

Playstation 3 ja Xbox 360 jaoks on kaasas vastav üleminekuadapter.

Kõlarite tagant leiab veel kandilise ECO nupu, mis teeb seda, mida oligi arvata - säästab elektrit ja lülitab kõlarid 80 minuti pärast välja, kui helisisendisse enam midagi ei tule.

Kokkuvõtteks on tegu üsna mõistliku arvutikõlarite komplektiga, kui tahad parajalt ruumisäästlikku lahendust ja pole just ülemäära suur audiofiil, kes tahaks suuri põrandakõlareid ja võimalikult neutraalset helitämbrit. Helivaljuse pärast pole vaja selle komplektiga muretseda. Kui elad korteris, siis need kõlarid on niigi liiga valjud. Kui elad üksikus talus, siis ehk saab jaaniõhtul aknale panna ja üle heinamaa korraks lasta, tippvõimsust on sel komplektil piisavalt.

PLUSSID

+ võimas bass

+ eraldi helivaljuse nupp koos kõrvaklapipesaga

+ eraldi bassi reguleerimise nupp

MIINUSED

- lauale jääb palju juhtmeid

- kõlari valgusefekt tekib vaid valjema bassidega heliga

TEHNILISED ANDMED

Arvutikõlarite komplekt Trust GXT 628 2.1 Tytan

Hind: 90 eurot

Võimsus: 60 W

Tippvõimsus: 120 W

Takistus: 4 Ω

Helisüsteem: 2.1 (2x stereokõlarid ja 1x Subwoofer)

Ühendused: 3,5 mm (pluss konsooliadapter)

Ühilduvus: PC/Mac, Wii, Sony PlayStation 3, Xbox 360, 3,5 mm pesaga nutiseadmed

Toide: võrgutoide (100-240 V)

Kaal: 5,3 kg