Vivo Apexi uus mobiilikontseptsioon: lihtsalt tellis, ei porte, ei nuppe

Kas tahaksid teada, mis suunas mobiilid varsti edasi arenevad? Vivo on välja töötanud uue kontseptsiooni, mis polegi nii uskumatu, vaid vägagi loogiline.

Vivo Apex 2019 on tuleviku mobiiltelefon, millelt on väliselt ära kõrvaldatud kõik, mis veel kõrvaldada annab, kuid üllatuslikult see kasutusmugavust eriti ei kärbigi.

Ära on kadunud ekraaniääred. See pole väga uus kontseptsioon, äärest ääreni paneelidega telefone oleme juba läinud. Mõned on kaamerad ja esikülje andurid mahutanud ülemisse "kulmu", nüüd on ka esimesed auguga mobiilid, kus ekraaniaugust vaatab välja esikaamera.

Teiseks on läinud esikaamera - see on integreeritud (ilma nähtava auguta) ekraanipaneeli sisse, umbes samamoodi nagu kadus ekraani taha sõrmejäljelugeja.

Kolmandaks kadusid kõik nupud. Vivo esitles oma uut kontseptsiooni ühel üritusel Hiinas, kus inimesed said telefoni katsuda, kuid ei näinud seda ja kirjeldasid, et tegemist on üleni ühtlase "tükiga", millel pole mingeid väljaulatuvaid osasid. Tõesti - kui meil on puutetundlikud pinnad, siis milleks veel füüsilised nupud? Need võib asendada näiteks survetundlike servadega, nagu on juba tehtud või puutetundlike äärtega korpuses.

Neljandaks - ka porte pole. Tavalisel telefonil on veel üks auk - USB Type C port, kuid see pole ju vajalik, kui kasutad juhtmevaba laadimist. SIM kaardi luuk võiks muidugi jääda, sest eSIM pole veel igas olukorras kasutatav, kuid ka selle luugi saab ülisiledalt korpusse ära peita. Kõrvaklapipesast ärme räägigi. Kuular ja mikrofon on jäänud vaevumärgatavate aukudena ülemisele ja alumisele servale, lähedus- ja muud sensorid on ilmselt taas lahendatud eraldi aukudeta kas ultraheli- või muude mittenähtavate lahendustega.

Viiendaks - sõrmejäljelugejat pole näha. Jällegi vana trikk - see on peidetud ekraani alla.

Kõik see võiks viidata, et uus telefon tuleb ka üsna vee- ja tolmukindel, kui kõik üleliigsed avad eemaldatud.

Millal sellist ilmaimet näha saab? Võib-olla juba homme, sest esimene kontseptsioontelefon sellise nimega lubati välja tuua 24. jaanuaril. Esimene tutvustusvideo ongi juba väljas: