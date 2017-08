VoLTE kõned on juba enam kui 11 000 eestimaalase taskus

Kirjutasime eelmisel nädalal oma Huawei P10 aastases testis, et see telefon sai moodsa VoLTE ehk kõneteenuse toe üle LTE andmeside. Viimasel ajal on ka mitmed muud tootjad lisanud oma tippmudelitele tarkvarauuenduse, mis VoLTE kõned võimalikuks teeb.

Telia tõi VoLTE ehk mobiilside 4G võrgus toimiva kõnetehnoloogia (voice over LTE) turule eelmisel suvel, teised operaatorid lubavad sellega välja tulla aasta lõpus või hiljem. Augusti seisuga oli Telia võrgus enam kui 11 300 VoLTE kasutajat.

Juulis täienes tunduvalt nende telefonide arv, millega on võimalik VoLTE kõned teha. Uute mudelitena lisandusid Huawei P10 Plus, Huawei P10, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S8 ja S8+, Samsung J3 (2017 mudel) ja Sony Xperia XZ Premium. Juba varasemalt oli VoLTE võimekus olemas Samsung S7/S7 Edge, Sony Xperia XZ/XZS ja Microsoft Lumia mudelitel 950, 650, 550. Lähiajal suureneb mudelite valik veelgi.

Uutele VoLTE toega telefonidele kaasnes vahepeal ka uuendus 4G kõneteenuse kasutuselevõtus – kui varem pidi kasutaja selle teenuse ise tellima, siis nüüd piisab vaid uuendatud tarkvaraga VoLTE-toega telefonist ning tellitud 4G andmesidepaketist. Kui need eeldused on täidetud, aktiveerub 4G võrgu kõneteenus automaatselt.

„See võimaldab uue põlvkonna mobiilikõne kiiret ja massilist kasutuselevõttu. Prognoosime lähiajal Telia 4G võrgu kõneteenuse kasutajate arvu kasvamist üle paarikümne tuhande,“ ütles Telia Eesti internetilahenduste ja kõneside osakonna teenuste juht Silver Kurrikoff.

VoLTE tagab tunduvalt kvaliteetsema heli telefonikõnedele, samuti peaaegu kohese ühenduse loomise numbri valikul. Aktiivseid mobiiliga netikasutajaid rõõmustab kindlasti ka see, et kõne korral ei vaheta telefon andmesideühendust 3G peale.

Loomulikult jäävad VoLTE kõrval endiselt kasutusse ka Telia 2G ja 3G teenused, et tagada kõneside võimekus ka vanemate telefonide kasutajatele. Samuti saavad VoLTE kasutajad rääkida 2G ja 3G võrkudes, juhul kui 4G võrgu levitugevus pole piisav - kui klient liigub 4G leviulatusest välja, läheb VoLTE puhul tema kõne katkematult üle 2G või 3G võrku.

VoLTE teenuse kohta leiab lisainfot Telia kodulehelt siin lingil.