Ja ongi kõik: Microsoft paneb Windows 10 Mobile´i poe aasta jooksul täielikult kinni

Microsoft on nüüd lõplikult otsustanud, et alguses "iPhone´i ja Androidi killeriks" plaanitud mobiiliplatvorm Windows Phone ehk viimase nimega Windows 10 Mobile on lõplikult eluõhtule jõudnud. Selle aasta detsembris tõmmatakse uuendustelt juhe seinast ning Microsoft soovitab ametlikult kas IOS-ile või Androidile üle minna.

Jah, olid ajad - Windows Mobile polnud oma tipphetkedel üldsegi halb, kuid kannatas kahe põhipuuduse all - polnud piisavalt äppe ja nende arendajaid ning ka telefonide valik oli kehvavõitu. Ehkki peale Nokia mobiilitootmise ostmist hakkasid ka Windowsile tulema Nokia riistvaraga võimsamad mobiilid, ei saavutanud need ikka kuigi suurt populaarsust ning äppide osas oli turg üsna jäine - vaid üksikud populaarsed äpid otsustasid ka kolmandale mobiiliplatvormile kolida.

Microsoft proovis seda vahepeal lahendada oma telefoni kõigi hädavajalike mobiiliteenuste integreerimisega, nii et Skype, Facebook jm olid otse operatsioonisüsteemis, aga seegi ei aidanud.

Tipphetkedel 10% turuosani küündinud mobiiliplatvorm on praegu kahanenud nii väikseks, et turuosa jääb juba allapoole mõõdetavat viga. Mõned Windowsiga telefonid tiksuvad veel endiselt edasi, aga nende kasutajad on pigem nutitelefonide tavatarbijad, kes kasutavad sama mudelit aastaid ja eriti ei hooli uutest äppidest - peaasi kui meil, brauser ja Facebook töötavad.

Mis juhtub 10. detsembril ja hiljem?

Microsoft teatas 18. jaanuaril, et alates 10. detsembrist 2019 enam ei saadeta välja Windows 10 Mobile´i turva- ja muid uuendusi, lõpeb tasuta tootetugi ja igasugune arendustegevus. Tegelikult ei toimunud tõsisemat arendust juba pikemat aega - viimane täiendavate võimalustega uuendus tuli välja oktoobris 2017 ning peale seda on tegeletud vaid väikeste kohendamistega.

Seadete varundusteenus ja ja rakendused töötavad peale 10. detsembrit veel kolm kuud, 10. märtsil 2020 aga tõmmatakse seegi juhe seinast. Fotode pilveteenusesse üles laadimine ja varukoopiast seadme taastamine töötab edasi 12 kuud ehk umbes detsembrini aastal 2020.

Windows Phone´i hetked

Windows Phone ja Windows Mobile olid üsna tihti ka Arvutimaailma testimislaual. Algus oli üle kivide ja kändude, sest Windows Phone ehitati üles kõigepealt hoopis pihuarvutitele ja tööstuse terminalidele mõeldud Windows CE peale, samal ajal kui Android ja IOS suurte sammudega eest läksid. Siis tegi Microsoft veel mitu tõsist viga, et andunud fänne jäädavalt eemale peletada - Windows Phone 7 ja Windows Phone 8 uuendused jätsid kõik vanade telefonide omanikud kuivale ja need ei saanud uuendustega kaasa minna, samal ajal kui Microsoft ise üsna kiiresti vanade platvormide toe hülgas.

Testisime aasta otsa Microsoft Lumia 640 XL-i, mis oli omal ajal väga võimas ja hea telefon, kuid hiljem kaotas äppe ja muutus tõsisemale kasutajale suhteliselt kasutuks. Windowsile tehti üsna kalleid ja väga võimsaid masinaid eesmärgiga äriklientidele meeldida - näiteks üks esimesi vedelikjahutusega telefone oli Lumia 950 XL. Ühe esimesena sai neid ka suurelt ekraanilt vaadata ehk mobiil pidi samal ajal töötama ka arvutina, kui klaviatuur ja hiir ühendada, kuid see polnud "päris" Windows ning toimis üsna aeglaselt.

Üks esimesi tõsiseid nuhvleid, mis on ilmselt ajaloo üks moraalselt kõige kauem vastu pidanud telefonimudeleid, oli aga Windowsiga HTC HD2. Kui Windows enam ei sobinud, sai sellele peale keevitada Androidi või isegi Linuxi. Enusiastid mängisid selle riistvara peal erinevate ROM-idega veel kaua ka peale seda, kui telefoni tugi ja müük oli ammu lõppenud. Arvutimaailm kasutas HTC "igavest" telefoni 2012. aasta suveni.