Windows 7 ajastu sai läbi - vana operatsioonisüsteemi kasutajad on nüüd omapead

Windows 7 operatsioonisüsteemi tugi Microsoftilt lõppes 14. jaanuaril 2020. Aamen. Mis nüüd edasi saab?

11 aastat tagasi Windows Vista vigu parandama kutsutud Winows 7 on nüüd oma aja lõplikult ära elanud ja Microsoft tahab, et kõik sellest ükskord loobuksid ja Windows 10 peale üle koliksid, sest vana operatsioonisüsteemiga tootja enam ei tegele ning uuendusi ei jaga. Kasutajad, kes on ikka veel Windows 7 peal, on jäänud omapäi ja uued turvaaugud, mis ärakasutamist leiavad, ei saa enam kiirelt lapitud.

Neid, kes aga endiselt Windows 7-t veel kasutavad, on maailmas väga palju. Koguni 26% operatsioonisüsteemide turuosast on hüljatud Windowsi päralt.

Alates 15. jaanuarist saavad vana operatsioonisüsteemi kasutajad, kes pole ostnud endale laiendatud kliendituge, sellise sinise üle ekraani teate, et tugi on kadunud (välja arvatud kioski režiimis arvutid):

Viimase uuendusega anti teada, et 14. jaanuaril tugi lõpeb, kuid nagu näitab Windows XP kogemus, võib Microsoft siiski suuremate turvaintsidentide puhul mõne ebaregulaarse turvaparanduse välja anda, et vana süsteemi kasutavaid arvuteid päästa. Kuna turuosa Windows 7-l on endiselt väga suur - üle veerandi kõigist arvutitest, siis ilmselt hoitakse sellel ikka mingi aja jooksul silm peal.