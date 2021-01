TEST: Xiaomi kleepsuga saab kodu juhtida

Möödunud aastal tuli Xiaomi välja oma uute NFC kleepsudega, mis aitavad nutikodu juhtida. See on uus ja omapärane lähenemine - programmeerid väikese NFC kleepsu midagi tegema, näiteks muusikat mängima, telerit sisse lülitama, koju saabudes juba ukse taga valgustust sisse lülitama, kodust lahkudes tulesid välja lülitama jne. Võimalusi on tuhandeid. Täpsemalt suudabki see Xiaomi Smart Touch Sensor 2 juhtida ligi 2200 seadet läbi Mi Home´i äpi ja telefoni.

Kuna Mi Home´i äppi koos Xiaomi Gateway´ga on Arvutimaailm varemgi testinud, siis nüüd on hea võimalus seda ka Xiaomi uute kleepsudega proovida.

Xiaomi Smart Touch Sensor 2 saabus kohale kaheses pakendis - ühe kile vahel kaks NFC kleepsu pluss kolm tavalist kleepsu nende peale kleepimiseks ruuteri, teleka või muusikakeskuse kujutisega, lisaks kolm valget kleepsu ka oma kirjade kirjutamiseks. Kasutusjuhend on ainult hiinakeelne.

Mobiili NFC kleepsu vastu pannes tunneb NFC luger selle ära ja näitab ka mingit esialgset infot, mis elementidesse salvestatud.

Muidugi saab neid NFC elemente ka NFC tarkvaraga ise programmeerida, aga see eeldab põhjalikke teadmisi info kohta, mida Xiaomi tark kodu kleepsudelt NFC-telefoniga lugedes ootab. Seega palju lihtsam on võtta lahti oma targa kodu Xiaomi Home äpp ja alles "puhta" NFC kleepsu puhul piisab selle mobiili tagakülje lähedusse viimisest, kui pakutakse välja kolm valikut:

Siin esimest valikut valides on võimalik oma telefon koduse Xiaomi või Redmi ruuteri külge ühendada, mis toetab tarka kodu. Kolmas valik avab valiku Xiaomi seadmetest, mida saad kleepsuga juhtida - Bluetooth kõlar, nutiteler, robottolmuimeja jne. Nende nimekiri on samuti äpis olemas. Kui aga sul pole Xiaomi telefoni ja Xiaomi enda ühilduvaid nutikaid kodumasinaid, jääb üle keskmine valik - Mi Home smart scene.

Siin valikus on võimalusi tegelikult lõputult. Saad luua mõne uue Smart Scene´i ("targa stseeni"), kus saab lisada käsklusi, mida NFC kleepsu lähedal telefoni viibates peaks nutikodu tegema.

Näiteks sai proovitud valgust lülitada: Kui "telefon on NFC kleepsu lähedal", siis "lülita sisse õuetuli, esikutuli ja toa tuli" on üheks esimeseks automaatikaks. Kui targa kodu seadmete hulgas on infrapunaserver, siis võid seda nimekirja veel täiendada: "lülita sisse õhksoojuspump", "pane telekas mängima" jne.

NFC kleepsu saab kleepida näiteks õue ukse peale (peaks olema ilmastikukindel).

Nüüd, katsetuste käigus, selgus aga tõsiasi, et tark kodu reageerib NFC silitamisele vaid siis, kui mobiil on ekraanilukust vabastatud. Mõnes mõttes õige - turvalisuse peab tagama, et keegi sinu telefoni ilma lahti lukustamata kasutada ei saaks kodu juhtimiseks. Mobiiliäpp ei pea avatud olema, sest kui NFC on loetud, saadetakse taustal Xiaomi Home´i äpi vidina kaudu ja ilmselt läbi Hiina serverite käsk tuled põlema panna. Mõnikord toimib see silmapilkselt, mõnikord aga läheb mõned sekundid aega, enne kui nutikodu reageerib.

Kleepsu infot saab üks kasutaja jagada ka kõigile teistele nutikodu kasutajatele. Saab peale panna ka ajalisi piiranguid, millal kleeps töötab ja millal mitte - näiteks on niimoodi lihtne lastele Internetti jagada. Kui vaja, viipavad telefoniga vastu kleepsu ja saavad tunniks ajaks neti.

Kui ootad külalisi ja on kasutusel elektrooniline (muidugi jälle Xiaomiga ühilduv) ukselukk, võid isegi luua ajutise ligipääsu.

Kui tark kodu on kasutusel õueväravates (näiteks mingi relee teeb värava lahti), siis saad ühe Xiaomi kleepsu kleepida ka auto armatuurlauale. Niipea, kui lähened kodule, viipad telefoniga korra üle kleepsu ja väravad avanevad. Mugav.

Xiaomi telekaga lubatakse veel mitmeid lisavõimalusi, mida teiste brändide kasutajad kasutada ei saa - näiteks võid diivanilaua juurde kleepida kleepsu, millel mobiiliga viibates saadetakse telefonist video edasi Xiaomi TV suurele ekraanile või Xiaomi projektorisse, kus see jätkub samast kohast. Hääle saad Xiaomi äpist tingimusi lisades suunata samal ajal Xiaomi nutikõlaritesse. Kui nüüd veel edasi fantaseerida, siis saad lisada ka automaatika tingimustesse toavalgustuse filmirežiimi lülitamise, motoriseeritud kardinate ettetõmbamise jne.

Kas sellist kleepsu on vaja? Tundub, et see on kohati mugav küll, aga mõnede funktsioonide juures piirangutega, mis vajavad Xiaomi enda seadmeid. Kleepsudega saab siiski teha palju asju lihtsamaks siis, kui sa ei saa igale poole juhtmevabasid lüliteid panna, näiteks õuevärava taga või kui tahad mingit turvalisust, et lüliti reageeriks ainult kindlate inimeste telefoniviibetele. Imelik on ka kohatine väga pikk viide, mida ei eeldaks, kui tahad lihtsalt õuetuld põlema panna. Kohatu on siis 4-5 sekundit pimedas istuda ja lambi süttimist oodata. Samuti on ühe kleepsu hind üsnagi kallis.

PLUSSID

+ ilmastikukindel

+ kasutatav ka kodust eemal üle pilveteenuse

+ kleepsu kasutamise võimalused on praktiliselt piiramatud, kui kasutad Xiaomi nutikodu

MIINUSED

- ühe kleepsu hind on väga kallis

- mõnikord reageerib nutikodu väga pika viitega (isegi kuni kümme sekundit)

- NFC kleepsu seadistamiseks pole juhendeid, kohati on keeruline võimalusi üles leida

- osa kasutusvaldkondi on seotud Xiaomi telefonide ja Xiaomi koduseadmetega, teised ei sobi

TEHNILISED ANDMED

Xiaomi Smart Touch Sensor 2

Hind: 11,95 eurot (kaks tk komplektis, Gearbest)

Mõõtmed: 30X30X0,9 mm

Tehnoloogia: NFC