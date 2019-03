Xiaomi Mi 9 - tipptelefon neile, kes ei taha palju maksta, kuid ihkavad ikkagi parimat

(Sisuturundus)

Kui tahad endale kõige paremat telefoni, mis teeks superhäid pilte, oleks kiire, hea ekraaniga, korraliku akuga ja kõigi vajalike lisadega, siis ei pea eelarvesse plaanima neljakohalist summat väljaminekuteks. Saab odavamalt - umbes täpselt poole odavamalt.

Xiaomi Mi 9 maksab vaid 445 eurot. See on aga Xiaomi selle aasta tipptelefon, mis on täis kõike seda, mida üks suurtootja oma lipulaeva sisse panna on soovinud.

48 MP tagakaamera on maksimaalne, mida mobiilides praegu leida võib. See Sony tipptasemel sensor püstitas uue rekordi, mida juba aastaid ei olnud suudetud purustada. Lisaks on Xiaomil veel kaks tagakaamerat - 12 MP ülilainurk ja 16 MP tele. Lainurkobjektiivi moonutusi korrigeerib kaameratarkvara ning teleobjektiiviga saab teha ka üliteravaid makrofotosid mõne sentimeetri kauguselt. Tagakaamera teeb ka 4K videot kuni 60 kaadrit sekundis.

Pooletolline sensor on piisavalt suur, et koguda valgust isegi nõrgas kuuvalguses. Xiaomi Mi 9 spetsiaalne Kuurežiim (Moon mode) aitabki teha fotosid väga nõrgas valguses ja suurendada kasvõi kuu nii lähedale, et selle kraatrid on mobiilifotol näha.

Esikaamera on 20-megapiskline ja tehisintellekt oskab selle kaamera pilti seadistada nii, et portreed jääksid parima kvaliteediga - nahatoon õige, moonutused minimaalsed ja taust vastavalt soovile hägusam.

Korpuse katte juures on Xiaomi kasutanud kihilist tehnoloogiat, mida tootja nimetab hologrammkatteks - korpus näeb välja justnagu ruumiline ja peegeldab erinevate nurkade alt vaadates erinevat värvi valgust.

Ülaservast leiab rekordiliselt väikese "kulmu", mis lubab ekraani-korpuse suhte viia juba üle 90 protsendi. 6.39-tolline Samsungi AMOLED-ekraan annab ekraani-korpuse suhteks

90,7%, ääred on 3,6 mm laiad.

Sõrmejäljelugeja on ekraani sees ja töötab kiirelt ning täpselt. Seda tehnoloogiat on väga raske leida mõnest teisest sama hinnaklassi telefonist. Klaas on kriimustuskindel, Corning Gorilla Glass 6.

Xiaomil on ka ainulaadne eraldi tehisintellekti-nupp, millest saad vajadusel AI funktsioonid välja lülitada, kui tahad näiteks profitasemel kaamera seadeid ise seadistada ja kaamera enda tarkust vähem kasutada.

Protsessoriks on tippude tipp Qualcommilt - Snapdragon 855, mälu 6 GB ja välkmälu 128 GB.

Tahad veel odavamalt? Veel poole odavamalt?

Kui 445 eurot tundub ikka veel liiga kallis ja oled nõus tipp-parameetrites pisut järeleandmisi tegema, siis võib loomulikult hinna omakorda pooleks teha ja vaid 214 euro eest võtta Xiaomi Redmi Note 7.

See telefon pole loomulikult mitte poole kehvem, vaid pakub näiteks selliseid põhiparameetreid: