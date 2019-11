Xiaomi teeb teisipäeval uute toodete esitluse: oodata on nutikella ilma WearOS-ita ja 108 MP kaameraga telefoni

Teisipäeval esitleb mõnikord Hiina Apple´iks kutsutud tehnoloogiafirma Xiaomi oma uusi tooteid. See on ilmselt rihitud suure e-poodide ostupäeva 11.11 ette, et siis uute toodetega vahetult enne seda välja tulla. Oodata on uue 108-megapikslise sensoriga nutitelefoni ning Xiaomi esimest täisverelist nutikella.

Ehkki Xiaomi omandatud Huami Technologies teeb väga võimekaid Amazfiti nutikellasid, on need nutikellad ainult tinglikult, olles tehniliselt ikkagi pigem aktiivsusmonitorid. "Päris" nutikelladel on allalaetavad ja täiendatavad äpid ning võimalus otse kella sees paljusid asju nende äppidega teha. Xiaomi Mi Watch ongi selline, välimuselt väga sarnane Apple´i uuele nutikellale, kuid sisemuselt nii Apple´ist kui Google´ist erinev, sest tootja on välja töötanud oma platvormi MIUI for Watch.

108 megapikslit saab aastavahetusel juba tavaliseks

Kuna Samsungi uus 108 MP sensor on juba välja tulnud, panevad ilmselt enamik tootjaid oma tipptelefonide põhikaamerasse selle. Xiaomi Note 10 (Hiina jaoks on selle mudeli nimi Mi CC9 Pro) saabki selle põhisensoriks, kokku aga on telefonil viis kaamerat. Rahvusvaheline versioon tuleb välja 14. novembril.

Optiline suurendus tagakaameratel on 5x, koos digisuumiga 50x. Esikaamerat pole kuhugi eriti peitma hakatud, see on tavalise "tilga" sees ekraani ülaosas.

Kaamerad on sellised:

108 MP, f/1.7, (lainurk), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS

5 MP, f/2.0, >125 mm (tele), PDAF, Laser AF, OIS, 5x optiline suurendus

12 MP, f/2.0, 50 mm (tele), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optiline suurendus

20 MP, f/2.2, 13mm (ülilainurk), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF

2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (eraldi makrokaamera)

Protsessoriks Snapdragon 730G (kuulujuttude põhjal tuleb siiski rahvusvahelise versiooni Note 10 Pro sisse Snapdragon 855+). Ekraanil on külgedele kumerduvad ääred, ekraani alla on peidetud sõrmejäljelugeja.

Aku on nii õhukese telefoni puhul peaaegu et rekordiline - 5270 mAh.

Xiaomi Mi Watch oma äpipoega

Xiaomi ei looda Google´i lahenduste peale nutikella tehes, vaid on kõik ise välja töötanud. Apple´i välimusega kella sees on MIUI for Watch platvorm, millel on oma äpipood. Seal on saadaval näiteks Maps (mingi kaardirakendus), AliPay, QQ, TikTok ja WeChat. MIUI for Watch on siiski Androidipõhine, kuid mitte Google´i tehtud.

Protsessoriks Snapdragon Wear 3100, sees on veel GPS, NFC, WiFi ja Bluetooth, samuti eSIM´i tugi.

Kasutajaliidesest on lekkinud ka video, kust näha, et kui tekib selline kummaline soov, saab kellaekraanilt ka videot vaadata:



Hinna ja aku kestvuse kohta aga pole veel midagi lekkinud.