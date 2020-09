Käed küljes: kellele ja milleks? Samsungi volditava ekraaniga Galaxy Z Fold2 jõudis Eestis müügile

Eilsest on Eestis müügil Samsungi uus volditav telefon Galaxy Z Fold2, mis jõudis ka Arvutimaailma testimislauale. Tegemist on teise volditava telefoniga, mis Eestis müügile jõuab. Uut Galaxy Z Fold2 mobiili eristab kevadel testitud Galaxy Z Flipist nii suurus, kuju kui voltimise viis.

Esimese kättehaaramise hetkega torkab silma, et mobiil on pikk, paks ja raske. metalne korpus näib tugev. Kinnises asendis on hingede poolne serv natuke paksem, kui teine.

Mobiilil on nüüd olemas ka kinnises asendis välisküljel teine, mittevolditav ekraan. Seega saab vajadusel kasutada nagu tavalist telefoni. kaameraid on ka igas küljes, ükskõik mispidi telefoni kasutad, kas lahti- või kokkuvoldituna nii tagaküljekomplektiga kui selfiet tehes.

Lahtivõetuna peaaegu ruudukujuline ekraan on kõige mugavam näiteks kaarti vaadates. Google Mapsilt on korraga suur tükk näha. ka pilti teha on suure ekraaniga mugav ja veebi lugeda, kus on samuti korraga väga palju näha. Videot vaadates on üleval ja all suured servad, kuid võid vaadata ka poolel ekranaist, teisele poolele midagi muud kuvades.

Klaviatuur on mõeldud kahele pöidlale tippimiseks ja näeb välja selline:

Põhiekraani pakub nüüd 120 Hz värskendussagedust ja seda katab Samsungi uus üliõhuke ekraaniklaas, mis vähendab murdekoha väljapaistmist.

Võrreldes esimese Galaxy Fold mudeliga on olulisi täiendusi saanud ka telefoni hingede süsteem. Sellele on lisatud CAM mehhanism, mis laseb telefoni mitte ainult kinni ja lahti voltida, vaid ka näiteks pooleldi avatuna hoida, et saaks lauale asetada pildi tegemiseks või videokõne pidamiseks. Kaas peab olema piisavalt kokku volditud, et telefon püsti seisaks, sest raskema kaameraplokiga tagakülg võib telefoni ümber ajada.

Hingesüsteem on varustatud juba Galaxy Z Flip telefonit tuntud harjakestega, mille ülesandeks on hinge vahelt puru ja tolmu ära pühkida enne sulgemist.

Galaxy Z Fold2 telefoni välimisel küljel on 6,2-tolline Infinity-O HD+ Super AMOLED ekraan, mis ulatub sisuliselt äärest ääreni ning lubab telefoni ka ilma avamata igapäevasteks tegevusteks kasutada isegi kokku volditult. Seadme lahtivoltimisel avaneb aga tahvli mõõtu 7,6-tolline QXGA+ Dynamic AMOLED põhiekraan, millelt on eemaldatud eelmisel mudelil olnud kaamerakumerus ning pisike esikaamera peitub hoopis väljalõikeaugus sarnaselt teistele Samsungi tipptelefonidele. Ka suur ekraan on 120 Hz värskendussagedusega.

Uus Galaxy Z Fold2 on Eestis müügil kahes värvis – Müstiline Pronks ja Müstiline Must.

Volditav telefon: kellele ja milleks?

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma selgitab, kellele on volditavad telefonid üldse mõeldud ja miks tehnoloogiafirmad nende arendusse viimasel ajal nii palju investeerivad.

"Laias laastus on hetkel turul kaht sorti volditavaid telefone. Need, mis on avatuna justkui tavalised nutitelefonid ja muutuvad kokku voltides kompaktseks n-ö puudrikarbiks ning need, mis on kinniselt ligikaudu tavalise telefoni suurused ja muutuvad avades pisikeseks tahvelarvutiks. Näide esimesest võiks olla Samsung Galaxy Z Flip, mis tuli turule kevadel ja viimasest Galaxy Z Fold2 5G, mis jõudis Eestis müügile reedel," selgitas Aasma.

Tema sõnul on volditavate telefonide aina laiema leviku taga kaks põhjust. Esiteks on volditavate ekraanide tehnoloogia jõudnud lõpuks nii kaugele, et see on võimalik panna nutiseadmesse, mis reaalselt toimib ja kestab. Teiseks on tehnoloogiafirmad juba aastaid pead vaevanud küsimusega, kuidas muuta nutitelefone töötamise jaoks paremaks ning praegu tundub, et volditavates telefonides nähakse selle mure lahendust.

"Arvutis töötamise üheks olulisemaks osaks on aknad, mida saab kõrvuti asetada, suuremaks ja väiksemaks teha ning korraga kasutada. Traditsioonilistel nutitelefonidel on erinevaid rööprähklemise funktsioone olnud juba aastaid, kuid isegi suuremate telefonide ekraan jääb töötamise jaoks tihtipeale liiga väikseks, eriti kui kõrvuti või üksteise kohal on mitu rakendust. Siin peakski tulema appi volditav telefon, mis saab pakkuda tahvelarvutiga sarnase suurusega ekraani, kus saab erinevaid rakendusi üksteise kõrvale panna ja infot ühest teise tõsta. Sealjuures ei pea kasutaja enda taskus kandma tahvelarvutit, vaid ta saab selle kokku voltida ja taskusse pista," sõnas Aasma.

Erinevate rakenduste korraga kasutamiseks on Galaxy Z Fold2 5G telefonis näiteks App Pair lahendus, millega saab telefoni salvestada näiteks kaks rakendust, mida kasutaja tihtipeale samal ajal kasutab, näiteks email ja märkmed. Ühendatud rakendusi saab seejärel ühe vajutusega korraga avada ja rakendused asetavad end automaatselt üksteise kõrvale.

Lisaks sellele avab volditav telefon Aasma sõnul funktsioonide mõttes ka palju teisi uksi. Näiteks kui telefonil on hing, millega saab telefoni pooleldi avada, siis on seda võimalik laua peale asetada, et grupipilte teha või videokõnet pidada ilma telefoni käes hoidmata.

Uut tehnoloogiat on juba praegu võimalik Samsungi Ülemiste esinduspoes ise järele proovida. Galaxy Z Fold2 5G telefon jõudis Eestis poodidesse reedel, 18. septembril ning hinnaks on Hinnavaatluse andmetel 1999 eurot.