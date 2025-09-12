Kvantkindla krüptotelefoni kolmas põlvkond tuli avalikkuse ette

Maailm on täis nutitelefone, mis pakuvad meelelahutust, suhtlust ja mugavust, kuid on olemas ka teine karmim maailm – see, kus iga kõne, iga sõnum ja iga fail nutiseadmes on sihtmärgiks. See on maailm, kus riigijuhid, sõjaväelased ja õiguskaitsjad peavad olema kindlad, et kõik on kaitstud.

Sellesse varjudest kubisevasse universumisse on astunud uus tegija, mis lubab absoluutset turvalisust – kolmanda põlvkonna turvatelefon Bittium Tough Mobile 3.

Sees on disainitud pidama vastu nii füüsilistele rünnakutele kui ka kübermaailma peenematele ohtudele.

Mobiil nagu kindlus

Bittium Tough Mobile 3 on nagu mitmekihiline soomusvest. Selle üks peamisi trumpe on kahekordne operatsioonisüsteem (Dual-OS). See tähendab, et telefoni sees elab kaks täiesti isoleeritud maailma: üks konfidentsiaalseks tööks mõeldud Bittium Secure OS ja teine tavakasutuseks mõeldud tavaline Android.

Nende vahel saab kasutaja hetkega ümber lülituda, tagades, et isiklikud andmed ja tööandmed ei puutuks kunagi kokku. See lahendus teeb teise telefoni kaasas kandmise üleliigseks ja lihtsustab oluliselt tööd, ilma et turvalisus kannataks.

Kuid kahekordne operatsioonisüsteem on vaid jäämäe tipp. Turvalisus on sisse ehitatud ka riistvarasse.

Telefonil on füüsiliselt pea purunematuks tehtud korpus, turvaline algkäivitus (secure boot), salvestusseadme krüpteerimine ja spetsiaalne turvaelement (secure element) mandaatide ja võtmete haldamiseks.

Lisaks on seadmel privaatsusrežiim, mis võimaldab hetkega välja lülitada kõik andurid, kaamerad, mikrofonid ja Bluetoothi, vähendades riske tundlikes olukordades.

Kvantkindel tulevik

Tuleviku suurim väljakutse on kvantarvutite tulek, mis suudavad murda tänapäevased krüpteerimisalgoritmid. Bittium Tough Mobile 3 on selleks valmis.

Koos Bittiumi tarkvaralahendustega SafeMove Mobile VPN ja Secure Call on seade kvantkindel (quantum-safe) kommunikatsioonilahendus. See tähendab, et ka tuleviku kvantründed ei suudaks murda telefonis oleva info turvalisust. '

Tegu on spetsiaalselt valitsuste ja ametkondade jaoks loodud süsteemiga, mis kaitseb salastatud ühendusi katkematult alates seadme sisselülitamisest.

Bittiumi vanemasepresident Tommi Kangas ütles seadme väljatulekul: "Meie turvalised mobiilkommunikatsioonilahendused on aastaid pakkunud turvalist, vastupidavat ja kasutajasõbralikku mobiilset sidet neile, kes tegutsevad kõige kriitilisemates keskkondades. Tough Mobile 3 abil on meie klientidele uusim lahendus, mis vastab uusimatele ja kõige nõudlikumatele turva- ja jõudlusnõuetele."

Ta lisas, et oluline on ka seadme usaldusväärne tootmine ja tarneahel: "Oleme loonud strateegilise partnerluse HMD Secure´iga ja meie tehnoloogiaalane koostöö tagab, et kolmandad osapooled ei saa seadme turvalisust ohustada."

HMD esimees ja tegevjuht Jean-François Baril lisas: "HMD Secure´is usume, et turvalisus ja vastupidavus tulenevad usaldusväärsest koostööst. Koostöö Bittiumiga on aidanud meil luua ühe vähestest 5G-seadmetest, mis on arendatud ja toodetud Euroopas. Sel on jälgitav tarneahel ja turvalisus valitsuste, kaitseväe ja esmareageerijate jaoks."

Bittium Tough Mobile 3 on selgelt nišitoode, mis ei pürgigi massiturule. Selle sihtgrupiks on riiklikud asutused, kaitsejõud ja kriitilise infrastruktuuri ettevõtted, kelle jaoks andmete turvalisus on elutähtis. Seadme tarned algavad 2026. aastal ning selle esmaesitlus toimub DSEI UK turvamessil Londonis.