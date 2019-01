Mida Z põlvkond vajab? Huawei üritas selle arusaamise valada uude telefoni P Smart 2019

Z põlvkonnast on ilmunud viimasel ajal mitmeid huvitavaid artikleid, mille poolest nad Y-, X- ja vanematest põlvkondadest oluliselt erinevad. Lumehelbekesi me ei maini. 1990ndate keskpaigast 2000ndate keskpaigani sündinud põlvkond on nutipõlvkond, kes on üles kasvanud nutiseadmetega. Ja nad teavad, mida sellelt tahta üsna täpselt. Huawei läbimüügi järgi võib oletada, et nad teavad ka, mis rahvale meeldib. Huawei uus telefon P Smart 2019 sihibki just Z-põlvkonda.

Igal põlvkonnal on oma arusaam hädavajalikust. Noortel Z-põlvkonnast on selleks nutitelefon. Ja mitte lihtsalt, vaid võimalikult paljude funktsioonide ja uusimate tehnoloogiatega, soovitavalt mitte väga kallis.

“Z-põlvkonna jaoks ei ole nutitelefon mitte ainult sõprade ja perega suhtlemise vahend, vaid kaasaskantav arvuti, mis peab täitma võimalikult paljusid funktsioone. Alates piltide ja videote töötlemisest ning sotsiaalmeediasse üles laadimisest kuni mängude mängimise ning filmide ja telesarjade vaatamiseni. Just seetõttu otsustas Huawei töötada välja nutitelefoni P smart 2019,“ selgitas Huawei tarbijatoodete juht Richard Yu.

Pole olemas liiga suurt mälumahtu ega liiga mahukat akut

Huawei P smart 2019 on loodud eesmärgiga muuta igapäevatoimingud võimalikult sujuvaks. Telefoni standardversioonil on 64 GB sisemälu, kuid võimaldab kuni 512 GB laiendatavat mälu. Telefoni sise- ja välismälu kombineerimine pakub rohkem mälumahtu kui nii mõnedki sülearvutid. Sellise mälumahuga saab kasutaja oma pilte ja dokumente igal pool kaasas kanda.

Aktiivsete nutitelefoni kasutajate jaoks peab 3400 mAh aku vastu piisavalt - terve päeva ja natuke enam. Huawei testide põhjal peab aku vastu kuni 10 tundi 4G võrgus internetti aktiivselt kasutades, kuni 18 tundi katkematult videot vaadates ja 96 tundi katkematult muusikat kuulates. Lisaks rakendab nutikas aku kontrollsüsteem mitmeid meetmeid, et aku veelgi kauem vastu peaks, sealhulgas minimeeritud rakenduste peatamist, et oluliselt pikendada aku kestvust telefoni jõudeoleku ajal. See annab keskmise kasutuse korral ööpäeva ja rohkemgi akuaega.

Kuidas Z-põlvkonnaga sammu pidada

“Z-põlvkond on sündinud tempoka digiarengu ajastul ja seega äärmiselt tehnoloogiateadlik. Noorte jaoks on enesestmõistetav, et nende nutitelefoni rakendused, foto-, video- ja mängutehnoloogia peavad ka ajaga sammu pidama. Nutitelefon peab olema kiire ja tõhus, töötlema andmeid nii kiiresti, kui kasutaja soovib,“ ütles Yu.

Telefonil on uudne ja võimas Kirin 710 kiip. 12 nm kiibitehnoloogiaga uus kaheksatuumaline protsessor on toetatud eraldi ISP (pildisignaaliprotsessori) ja DSP (digitaalse signaaliprotsessori) tööga.

Huawei tarbijatoodete juhi sõnul pakub uus telefon head mänguelamust. GPU Turbo uuendab pilditöötlust, riistvarasse-tarkvarasse integreerimise lahendus on graafikaprotsessori tööd oluliselt parandanud. “P smart nutitelefonis on kasutusel uuenduslik Huawei graafikatöötluse kiirendamise tehnoloogia, mis kahekordistab graafikaprotsessori võimsust ja tagab seeläbi 30 protsenti parema jõudluse,“ selgitas Yu.

Lisaks pakub telefon stabiilset kõrge kaadrisagedusega elamust igasuguse meelelahutuse korral, lubades kasutajatel nautida sisu just nii, nagu see vaatamiseks või mängimiseks mõeldud on. Tänu andmebaasimootorile ja graafika optimeerimisele kuvab telefon pilte peaaegu hetkega.

Suurem ekraan ja täiustatud tehnoloogia

Noorema generatsiooni jaoks on tehnoloogia alati olnud osa nende elust. Ka telefoni disain peab olema kaasaegne ja kasutaja aktiivset elustiili arvesse võttev: kuvamine peab olema mugav ning ekraani peab saama mitmeid tunde silmadele ohutult vaadata.

P smart 2019 ekraanisuurus on koguni 6,21 tolli ja piksleid piisavalt, et toetada kuni FHD+ (2340x1080) resolutsiooni pikslitihedusega 415 ppi. Samuti katab ekraan 85-protsendiliselt NTSC värvigamuti. Ekraan on kinnitatud kumera ühes tükis 3D korpuse külge, millel on keraamiline tekstuur. Telefonil on suurem ekraan ilma, et telefon ise sellest suuremaks oleks muutunud.

Uus nutiseade toetab jagatud ekraani režiimi, mis võimaldab teha mitut asja korraga. Jagatud ekraani režiimil kuvab telefon kahte rakendust korraga, ilma et kannataks kummagi loetavus. Näiteks võib kasutaja suurema produktiivsuse saavutamiseks avada korraga tekstitöötluse ja e-posti rakenduse.

telefonil on silmi säästev režiim, mis vähendab ekraanist kiirguva silmadele kahjuliku sinise valguse hulka. Koos ekraani värvitemperatuuri optimeeriva tarkvaraga vähendab silmi säästev režiim silmade koormust ja kaitseb neid väsimise eest.

Lihtne kasutamine - mida see tähendab?

Huawei P smart toetab sõrmejäljetuvastust 4.0. Seadme saab uue põlvkonna sõrmejäljetuvastuse abil avada ülikiirelt - kõigest 0,3 sekundiga. Näotuvastusfunktsiooni versioon 2.0 töötab esikaamera sensoriga samuti kiirelt ja tõhusalt isegi vähese valgusega keskkonnas.

Telefon võimaldab kasutada üheaegselt ka kahte Bluetoothi seadet. Näiteks võib kasutaja lisaks auto Bluetoothile kasutada ka oma nutikella, et kuulata sõidu ajal muusikat ilma, et tervise jälgimine katkeks. P smart 2019 toetab ka HiVision’it, mis on üks EMUI 9.0 uutest funktsioonidest. HiVision toetab telefoni tehisintellektil põhinevat võimet pakkuda mitmeid funktsioone, sealhulgas reaalajas tõlkimist, objektiteabe otsingut, QR-koodi skaneerimist, eseme tuvastamist ja ostmist.

Z-põlvkonna noorte jaoks on nutitelefoni juures üheks kõige olulisemaks näitajaks ka seadme mahukas aku, suur protsessorijõudlus ning fotode ja videote töötlemise ja näitamise mugavus. See on esindatud uues noortele mõeldud seadmes.

Huawei P smart 2019 on saadaval järgmisest nädalast Aurora Blue ja Midnight Black värvitoonides. Telefoni hind on orienteeruvalt 249 eurot.