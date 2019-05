Milleks, oh milleks? Asus ZenBook Pro Duo sai kaks 4K ekraani

Seda arvutit on nimetatud dekadentsi tipuks või arvutimaailma edevuse laadaks - Asuse Zenbook Pro Duo 14- tolline ja 15-tolline mudel on varustatud puutetundliku 4K OLED ekraaniga, mis iseenesest on juba kõva sõna, aga lisaks on süleri klaviatuuripoolsel osal veel üks ekraan - seegi on 4K resolutsiooniga ja puutetundlik.

Klaviatuuri kohal ja põhiekraani all on täislaiusega, kuid poole ekraani kõrgusega (3840 x 1100 pikslit) puutetundlik ASUS ScreenPad Plus, millega võib lisamenüüdes liikuda, joonistada või lisapilti vaadata. Lisaäpid on Asuse poolt juba kaasa pandud. Näiteks võid sisestada käekirjaliselt teksti, mis ära tuntakse, samuti hulk lisa-ikoone Windowsi põhifunktsioonide jaoks - näiteks äppide vahel liikumiseks või rakenduse tirimiseks põhiekraanilt ScreenPad Plus´i ekraanile. Võid põhiekraani näiteks vaba hoida kõigist oma tšätiakendest ja meilindusest ning vaadata teateid kitsalt alumiselt ekraanilt. Kaasas on ka puutepulk, et paremini joonistada.

Screenpad Plusi kohta vaata lähemalt siit.

Lisaks on ka klaviatuuri kõrval üks puuteekraan-puuteplaat, millel kuvatakse numbriklaviatuur, kuid see on juba vana omadus, millest oleme kirjutanud. See toimib ka hiire puuteplaadina, mis pole seega mitte harjumuspäraselt keskel, vaid paremal klahvide kõrval. Esialgu vajab see kindlasti harjumist, aga muud võimalust pole, kui pool alumise osa pinnast hõivab teine ekraan ja klaviatuurile jääb alumine riba, kus varem laiutas keskel hiire puuteplaat.

Klahvid on surutud ääreni ja tihemini kokku, et kitsamal pinnal ära mahutada.

Zenbooki metalne tagakaas on lihvitud Zenbookidele omaselt ringlihvijaga, kuid ebasümmeetriliselt. Pro Duo on mõeldud nii mänguritele, disaineritele, videoprodutsentidele, fotograafidele kui arhitektidele ja inseneridele - seega peab protsessor, graafika ja mälu kõik selle mahuka töö välja vedama. Nii ongi - kahe ekraaniga mudelitel on sees 9. põlvkonna Intel Core i9 kaheksatuumaline protsessor, mängurite jaoks piisavalt võimas graafikakaart NVIDIA GeForce RTX 2060 ja ülikiire videomälu - 6 GB mahuga. Operatiivmälu on vastavalt konfile kuni 32 GB, välkmälu kuni 1 TB.

Lisaks tavalisele veebikaamerale on arvutil infrapunakaamera näotuvastuseks, portidest on olemas nii Thunderbolt 3 kui täismõõtmetes HDMI, sisseehitatud Cortana ja Alexa. Viimase puhul tähendab "sisseehitatud" seda, et alumisel serval on ka suletud kaanega näha valgusindikaator, millega Alexa annab märku häälkäsklustele reageerimisest, nii nagu Alexa eraldi seadmedki.

On see nüüd tõesti hädavajalik konff, mida seni kasutajad vajasid ja mida turul pakkuda ei olnud? Kirjuta Facebookis, mida sellest arvad.