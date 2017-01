Pole puutetundlikku arvutit? Võta AirBar

Noorema põlvkonna esindajad puudutavad julgelt ka neid ekraane, näiteks vanema põlvkonna inimeste sülearvutitel, lootes leida eest puutetundlikkust. Kui aga arvuti ekraan puutele ei reageeri, saab igasuguse ekraani teha puutetundlikuks AirBar seadmega.

Tegemist on liistuga, mis asetatakse süleri ekraani alla ja mis teeb ekraanipinna puutetundlikkuks USB-sse käiva lihtsa seadme abil. See toob puutetundliku ekraani ka Maci kasutajateni, mis on neile ehk veidi harjumatu ning loob võimaluse puutetundlikutele seadmetele optimeeritud äppe ka mitte-puutetundlikus Windows 10-ga PCs kasutada. Macbook Airi jaoks on vaja lisaprogrammi, mis muudab keskkonna puute- ja viipetundlikuks. Seade töötab nähtamatu valgusega, registreerides valguskiirte katkemist. Seega puutetundlikkus töötab igasuguse asjaga, nii sõrme, pliiatsi kui ükskõik mis muu takistusega. Kalibreerimist pole vaja. Hea, kui oleks olemas vaba USB-pesa paremal küljel, aga kui pole, saab kasutada ka USB-pikendusjuhet.

Liist käib metallkopruse külge magnetitega ja sobiv suurus tuleb valida ekraanidiagonaali järgi. Saadaval on 13,3-, 14- ja 15,6-tolliseid puutetundlikkuse liiste. Hind algab ca 70 dollarist, osta tuleb e-poest, sest paistab, et siinsed poed sellist lisavidinat veel ei paku. 13,3-tolline Airbar toimetatakse postiga juba ka Euroopa Liitu.