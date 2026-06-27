Apple tõstis Macide ja iPadide hindu

Apple tõstis neljapäeval Macide ja iPadide hindu, viidates mälukiipide ja salvestuskiipide hüppelisele kallinemisele, mis sundis ettevõtte hinnakaitse lõpetama.

Apple Online Store võeti varahommikul ajutiselt maha ja selle naasmisel olid Macide hinnad tõusnud umbes 15 kuni 20 protsenti ning iPadide hinnad 15 kuni 25 protsenti. Muutus ei puudutanud iPhone’i hindu.

Suurimate muudatuste seas kallines baasmudel MacBook Air 200 euro võrra 1299 euroni, MacBook Pro 300 euro võrra 1999 euroni ja MacBook Neo 100 euro võrra 699 euroni. iPad Air tõusis 150 euro võrra 749 euroni ning iPad Pro 200 euro võrra 1199 euroni.

Ettevõtte madalaima hinnaga sülearvuti MacBook Neo alghind kerkis USA-s Apple´i poodides 599 dollarilt 699 dollarile. Mudel on mõeldud turuosa võitmiseks soodsamate Windowsi ja Chromebooki sülearvutite arvelt.

Cook nimetas tõusu vältimatuks

Apple tegevjuht Tim Cook ütles eelmisel nädalal antud intervjuus Wall Street Journalile, et hinnatõusud on muutunud vältimatuks, sest komponentide hinnad on kiiresti kasvanud. Cooki sõnul on pakkumist vähem ajal, mil tarbijad tahavad rohkem seadmeid ning mälukiipide tootjad kannavad edasi suuri hinnatõuse.

AI andmekeskused survestavad turgu

Reutersi vahendusel teatas Apple, et mälukiipide ja salvestuskiipide kallinemise taga on tehisintellekti andmekeskuste ehitus. Uuringufirma TechInsightsi järgi on DRAM-mälukiipide ja NAND-salvestuskiipide hinnad viimase 12 kuu jooksul neljakordistunud ning võivad tõusta ka järgmisel aastal.

Need komponendid on olulised nutitelefonides, arvutites, mängukonsoolides ja autodes, ning mitmed seadmed on juba pidanud hinnatõuse taluma.

Microni tulemused lisasid survet

Apple’i hinnatõus tuli päev pärast seda, kui Micron Technology teatas tugevast kvartalitulemusest ja kõrgemast kui 80-protsendisest brutomarginaalist. Ettevõtte aktsia kallines pärast börsipäeva lõppu 16 protsenti.

Microni juhid ütlesid samuti, et pingelised turutingimused püsivad kauem kui 2027. aastani. Kolm kuud varem prognoosisid nad sama olukorda ainult sellest aastast kaugemale.

Apple on tuntud selle poolest, et kasutab suuri mälukiipide ja salvestuskiipide ostutehinguid madalamate hindade saamiseks. Viimaste hinnatõusude tõttu on see surve aga muutunud tugevamaks.