27. jaanuaril toimub taas üle-eestiline digikoristuspäev. Selle raames otsis Telia välja kõige vanemad mobiiltelefonid, mis ettevõtte võrgus endiselt töötavad.

Telia tehnilise teeninduse juhi Tanel Peebu sõnul kuulub kõige vanema Telia võrgus töötava mobiiltelefoni au Nokia 2110-le, mis on siiani aktiivses kasutuses.

„Kõnealune Nokia jõudis turule 1994. aastal, seega on telefon vastu pidanud ligemale kolmkümmend aastat. See on vägagi märkimisväärne tulemus ning suurepärane näide kestlikust kasutusest, kuna telefon pole jäänud sahtlipõhja seisma ja teenib omanikku edasi,“ sõnas Peep.

1995. aasta telefonidest on Telia võrgus esindatud paar Ericsson GH388 mudelit. Võrdluseks saab tuua, et veel poolteist aastat tagasi oli kõnealuseid mudeleid võrgus 7 tükki. Seega on ajahammas vanemate telefonide puhul siiski üsna armutu.

Aastast 1996 pärinevaid Ericsson GA628 ja GH688 mudeleid töötab Telia võrgus samuti kaks tükki.

Ka Nokia 1611 mudelit, mis lansseeriti veidi peale 1997. aastavahetust, kasutab Telia võrgus paar inimest.

„Kui rääkida tänasel päeval väga olulisest keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemast, siis Nokia 1611 oli esimene mobiiltelefon maailmas, mis võis ühes versioonis saada oma energia päikeselt. Nimelt oli telefoni ühe aku versiooni tagaküljele integreeritud päikesepaneel,“ lisas Peep.

27. jaanuaril toimub Telia eestvedamisel juba viies üle-eestiline digikoristuspäev, mille raames oodatakse inimesi ja ettevõtteid kustutama oma andmeprügi ning tagastama vanu elektroonikaseadmeid. Digikoristuspäevaga saab liituda SIIN.

Ühest küljest aitab koristuspäevast osavõtt vabastada nutiseadmete salvestusruumi ning muuta seadmed kiiremaks. Teisalt aitab kasutuna seisvate seadmete kogumine kaasa ringmajandusele ja materjalide taaskasutusele, millel on selge panus keskkonnahoidu.