Elektriautoga Baltikumi ringile: üks rike võib kuuluda kolme eri lepingu alla

(Sisuturundus)

Elektriautoga Lätti või Leetu sõites vaadatakse tavaliselt laadimispunkte, sõiduulatust ja äppe. Kindlustus jäetakse üheks reaks kontrollnimekirjas. Tegelikult võib sama reisi probleem puudutada liikluskindlustust, sõiduki lisakaitset ja kodukindlustust, sõltuvalt sellest, mis täpselt juhtus.

Kõige kasulikum on enne sõitu teha riskikaart, mitte lihtsalt kontrollida, kas “kindlustus kehtib”.

Olukord 1: põhjustad teise autoga kokkupõrke

Kohustuslik liikluskindlustus hüvitab kannatanule tekitatud kahju. See põhimõte ei sõltu sellest, kas auto kasutab bensiini, diislit või elektrit.

Põhjustaja enda elektriauto remondikulu ei kuulu automaatselt liikluskindlustuse põhikaitsesse. Kõrgepingeaku, andurid ja eriväljaõpet nõudev remont võivad muuta ka näiliselt väikese kokkupõrke kalliks. Oma auto kaitse jaoks on vaja kaskot või sobivat lisakaitset.

Olukord 2: auto ei liigu, kuid avariid ei olnud

Elektriauto võib jääda seisma tühjenenud 12-voldise aku, rehvikahju, laadimisvea või elektroonikaprobleemi tõttu. Tehniline rike ei ole liiklusõnnetus ja selle remont ei muutu liikluskindlustuse kuluks.

Oluline on puksiirabi sisu. Elektriautot ei saa alati vedada samal viisil nagu sisepõlemismootoriga autot. Abi tellimisel tuleb öelda auto mark ja mudel ning kirjeldada, kas sõiduk on parklas, maantee ääres või laadija juures.

IIZI autokindlustuse lahendused võimaldavad kohustusliku kindlustuse kõrval hinnata, kas vajad oma auto kahju, asendusauto või auto- ja puksiirabi kaitset. Enne välisreisi kontrolli eraldi, millistes riikides abi kehtib ja kuhu sõiduk vajaduse korral transporditakse.

Olukord 3: laadimiskaabel varastatakse

Laadimiskaabli kaitse sõltub lepingu sõnastusest ja juhtumi asjaoludest. Kaabel võib olla käsitletud sõiduki varustusena, kuid seda ei tasu eeldada. Kontrolli, kas vargus on kaetud, millised nõuded kehtivad kaabli hoiustamisele ja kas avaliku laadija juures kehtib sama kaitse nagu kodus.

Politseile teatamine, fotod ja laadimisteenuse andmed võivad olla kahju tõendamisel olulised. Hoia kaabli mudel ja ostudokument digitaalses kaustas.

Olukord 4: kodulaadija saab äikesega kahjustada

Hoone külge paigaldatud laadija võib kuuluda kodukindlustuse, mitte autokindlustuse alla. Kui äike või pinge kõikumine kahjustab laadimisseadet ja autot korraga, võivad mängu tulla kaks eri lepingut.

Kontrolli enne reisi, kuidas on sinu lepingutes kirjeldatud kodulaadija, kaasaskantav kaabel ja elektririkkest tekkinud kahju. Eesmärk on vältida nii katmata tühimikku kui ka ekslikku arvamust, et sama ese kuulub alati kahe lepingu alla.

15-minutiline kontroll enne augusti autoreisi

Laadi alla või salvesta liikluskindlustuse poliis. Kontrolli autoabi kehtivusala ja välismaa telefoninumbrit. Vaata, kas sõiduk viiakse lähimasse sobivasse remondikohta. Salvesta laadimiskaabli mudel ja tee sellest foto. Lisa telefoni vähemalt kaks eri laadimisvõrgu rakendust. Planeeri varulaadija enne lõiku, kus jaamu on hõredamalt.

Elektriauto ei vaja tingimata rohkem kindlustusi. Ta vajab täpsemat arusaamist, millise juhtumi lahendab liikluskindlustus, millise sõiduki enda kaitse ja millise kodukindlustus.