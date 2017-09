IT-ekspert soovitab: erasõidukid peaks muutma tasuta ühistranspordi osaks

Eesti ühe suurima tarkvarafirma Helmese arendusjuhi ja partneri Raul Ennuse sõnul saaks Eesti esimese riigina võtta kasutusele mobiil-positsioneerimisel põhineva IT-platvormi, mis ühendab tavalised sõiduautod, rongid ning liinibussid üle-Eestiliseks tasuta ühistranspordiks.

Ennuse sõnul on olemasoleva ühistranspordi peamine probleem paindumatus – kuna liinivõrk ei vasta inimeste tegelikele vajadustele, siis on sellega logistiliselt ebamugav ühest kohast teise jõuda. “Uus tehnoloogia pakub lahendusi, mis on palju optimaalsemad kui klassikaliste massiivsete ühistranspordi- ja teedevõrgusüsteemide ehitamine ning mis oleks Eesti-suguse väikeriigi jaoks innovaatilised ja jõukohased.”

“Paindlikkuse ja efektiivsuse tõstmiseks võiks riik kaasata ühistranspordivõrku läbi ühisjagamise ka erasõidukid. “Vaja oleks tehniliselt küllalt lihtsat taxify-tüüpi mobiiliplatvormi, mis hõlmaks nii bussid, rongid, marsruuttaksod kui ka erasõidukid. Näiteks kui inimene tahab hommikul Viimsist Ülemistele saada, siis näitab äpp talle, et buss läheb kesklinna kümne minuti pärast, aga teine viimsilane sõidab päris õigesse sihtkohta viie minuti jooksul,” rääkis Ennus.

„Sarnast lahendust katsetati Prantsusmaal, kus väikelinna bussipeatuse tabloo näitas lisaks ühistranspordile ka lähenevaid eraautodest sõidujagajaid. Seda saaks mobiiliäpiga palju paremini ja laiemalt teha,” ütles Ennus.

“Süsteemiga liitumine oleks autoomanikele vabatahtlik, aga neid võiks ühinema motiveerida tagurpidi maksuga – kui inimene kasutab kesklinna sõitmiseks autot alati üksi, siis tuleb tasuda nn ummikumaksu, aga kui võtta peale kaasreisijad, siis lisatasu ei kaasne,” ütles Ennus.

IT-eksperdi sõnul võimaldab kogu transpordi mobiilse positsioneerimisega ühendamine oluliselt kasvatada liikluse efektiivsust. “Navigeerimis-rakendused prognoosivad juba praegu päris hästi, millal ja kuhu inimene liigub, kus tekivad ummikud ja kuidas neid vältida. Selle infoga saab paremini planeerida nii ühistransporti kui teedeehitust,” rääkis Ennus.

Helmese partneri sõnul on paljud linnaarhitektid seisukohal, et teedevõrgu laiendamine iseenesest ummikuid ei lahenda. “Optimaalne IT-süsteem vähendab autode arvu, ummikuid, õhusaastet, teedeehituseks kuluvat raha, tõstab e-riigi mainet ja Eesti elukeskkonna konkurentsivõimet. Tehnoloogia on arenenud piisavalt kaugele, et ühiskonda ja majandusmudeleid totaalselt ümber disainida. Maailma esimene tasuta ühismajandusel põhinev transpordisüsteem on lahendus, mida riik saaks arendada ja uhkusega eksportida,” lisas Ennus.