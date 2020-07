Mobiil täis 13 minutiga - üle 120 W laadijad tulevad

Mobiilidele on kiirlaadijaid juba aastaid toodetud ja tavaliselt laevad need nii kärmelt, et kiireimad saavad juba ligi tunniga aku täis. Pole mingit põhjust terveks ööks telefoni juhtme otsa jätta. Kuid laadijad saavad kohe võimsust veel mitmekordselt juurde, nii et laadimiseks kulub tühine 15 minutit või isegi veel vähem. Kui tahad kuskil kiirelt mobiili täis saada, ei pea enam eriti kaua ootama.

Võimsa 125 W kiirlaadijaga ähvardab välja tulla Hiina mobiilitootja OPPO. Nende nimel on ka praegune kiirlaadimise rekord - 65 W SuperVOOC 2.0 laadijaga 4000 mAh aku täis 30 minutiga.

Uus adapter kuulutatakse arvatavasti välja ülehomme ning on 125 W võimsusega. See pole kaugeltki veel veekeedukannu tase, aga võrreldes mõnede täiesti tavaliste laadijatega siiski suurusjärk võimsam.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ — OPPO (@oppo) July 13, 2020

OPPO kõrval on ülivõimsast 120 W kiirlaadijast teatanud ka teine OPPOga lähedalt seotud Hiina tootja Vivo, kelle suurimaks turuks on olnud India. Nende natuke lahjem, 120 W laadija saaks 4000 mAh akuga mobiili täis veel kiiremini - 13 minutiga.

Sel aastal tundub olevat kiirlaadijate revolutsioon, sest ka Xiaomi on juba näidanud demovideot enda 100 W kiirlaadijast, mis 4000 mAh aku saab täis 17 minutiga:



Kuidas see kõik töötab?

Tavaline keskmine USB laadija, milliseid meil kindlasti on koju kogunenud aegade jooksul palju, laeb 0,5 ampri ja 5 voldiga, mis lihtsat keskkoolimatemaatikat meenutades teeb 2,5 vatti (W). Selleks, et saada väga võimsat, üle 100 W laadijat, tuleb kas voolutugevust või pinget tõsta. Kui jätta pinge samaks, oleks meil vaja paarikümneamprist voolu, mis tähendab juba väga jämedaid kaableid.

Tavaliselt on tootjad lahendanud kiirlaadimise pinge tõstmisega, kuid mingist hetkest hakkab siin ka olukord ikkagi ohtlikuks minema. Huawei viimasel 40 W kiirlaadijal on näiteks 10 V pinge ja 4 A voolutugevust. Nutitelefon peab seda toetama. Nii võibki juhtuda, et uusimate kiirlaadijatega lased oma vana telefoni läbi, kui see ei oska kõrgema pingega toime tulla.

100 vati juures ja ülespoole kasutatakse juba 20-voldist pinget ning 5 A voolutugevust. Kuna laadimisstandardid võivad olla erinevad, siis lisaks paugule ja kärssamistele võib ka juhtuda, et teise tootja seade ei lae kiirlaadijas kiiresti, vaid üsna aeglaselt või keeldub üldse laadimast. Olulised on ka kaablid - 5 A ja isegi mõne tehnoloogia juures 10 A laadimisvooluga enam tavalisest USB kaablist ei piisa. See peab toetama suure voolutugevusega kiirlaadimist. Enamasti on sellised kaablid natuke jämedamad ja tootja poolt kaasa antud.