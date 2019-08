Kuidas õpilasele õiget telefoni valida?

Juba veidi rohkem kui nädala pärast saadetakse õpilased, astrid näpus, jälle kooli poole. Arvatavasti koos uue nutitelefoniga, millest on saanud üks tähtsamatest tööriistadest noorte ja vanade käes. Koos kooliks vajalike vihikute ja pliiatsite varumisega saabub paljudes peredes ka aeg valida lapsele uus nutitelefon. Soovitusi selle kohta, mida valiku juures silmas pidada, jagab Tele2 turundusdirektor Ines Estrin.

Hinnaklass

Koolilapsele telefoni valides tasub arvestada sellega, et väiksematel koolijütsidel kipuvad seadmed sageli maha kukkuma või ära kaduma. Seega võiks esialgu pigem valida odavama variandi, sest seadme eluiga ei pruugi olla just kuigi pikk. Samuti võiks seadme remondiga seotud kulutusi ja seda, et laps seadme katki minemisel telefonita jääb, ennetada seadmekindlustuse abil.

“Kui põhikooli- ja gümnaasiuminoor ootab nutitelefonilt palju erinevaid funktsioone selleks, et hea kvaliteediga pilte teha, sotsiaalmeedias surfata, videoid-filme vaadata ning muusikat kuulata, siis esimeses klassis alustaval koolilapsel veel niivõrd vinget telefoni arvatavasti vaja pole,” sõnas Estrin. “Seega sobib ideaalselt lapse esimeseks nutitelefoniks midagi lihtsamat, näiteks taskukohase hinna, aga väga hea akukestvusega Huawei Y5 2019,” lisas ta.

Valides telefoni juba veidi vanemale põhikooli- või gümnaasiuminoorele, tasub aga vaadata kallimate ja vingemate mudelite poole. “Nõudlikumale ja veidi vanemale kasutajale sobivad võimekamad nutitelefonid, millega lisaks helistamisele-pildistamisele saab veel palju muudki teha,” rääkis turundusdirektor. “Sel juhul eeldatakse sageli, et telefonil on suur ekraan, võimalikult hea kvaliteediga kaamera ning sõrmejäljelugeja, mille abil telefoni kaitsta,” lisas Estrin.

Telefoni mälumaht

“Lapsed laevad sageli alla mänge ja rakendusi, mis muudavad väikese mälumahuga telefoni aeglaseks. Seega võiks koolilapsele telefoni valides tähelepanu pöörata ka vähemalt 16 gigabaidi suurusele mälumahule või mälukaardi lisamise võimalusele,” soovitas Estrin. Odavamatest mudelitest on mälukaardi lisamise võimalus ning 16 gigabaiti sisemälu olemas näiteks kauakestva akuga Samsung Galaxy A10-l. Kui otsida suurema sisemäluga nutitelefoni, sobib aga hästi 128-gigabaidine Huawei P30 Lite.

Käepärasus

“Mida käepärasem telefon, seda väiksem ka tõenäosus, et see maha kukub ja katki läheb. Suur ekraan võib olla küll mugav videote vaatamiseks, kuid mitte kasutajasõbralik väiksemate käte jaoks,” sõnas Estrin, kelle soovitusel võiks pisemate telefonikasutajate ekraani suurus jääda umbes 5,7 tolli juurde või sellest alla. “Parim viis mudeleid päriselt katsetada on neid esinduses koos lastega järgi proovimas käies,” lisas ta. Hea paraja suurusega nutitelefon on näiteks 5,45-tolline Xiaomi Redmi 7A.

Kaamera võimekus

Mida suuremad koolilapsed, seda suurem on ka nõudlus väga hea kaameraga telefoni järele. “Viimasel ajal on turule tulnud mitu uut lipulaeva, mis paistavad silma just väga kõrge kvaliteediga kaamerate poolest. Näiteks Samsung Galaxy S10+, millega saab teha selgeid pilte isegi ööpimeduses või Huawei P30 Pro nelja tagumise Leica kaamera ja kümnekordse suumiga,” rääkis Estrin.

Tele2 telefonisoovitused

Vastselt kooliteed alustanutele

Huawei Y5 2019 – 99 € Samsung Galaxy A10 – 129 € Xiaomi Redmi 7A – 99 €

Põhikooliõpilastele

Huawei P30 Lite – 299 € Samsung Galaxy A50 – 299 € Apple iPhone 7 32GB – 439 €

Gümnasistidele ja tudengitele