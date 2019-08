Eesti inimesed lõhkusid sel suvel poolteist korda rohkem oma mobiiltelefone

kas oli põhjuseks külm suvi või midagi muud, aga telefonid purunesid sel aastal palju rohkem. Tele2 seadmeremondi- ja kindlustusstatistika järgi kasvas suvel remonti või väljavahetamist vajavate seadmete arv ligi poolteist korda. Võrreldes kevadega oli 66% rohkem ka katkiseid ekraane.

“Kõige sagemini esinevaks probleemiks on ekraanidega juhtunud õnnetused. Samas suurenes suvega üheksa korda ka veekahjustuste arv,” rääkis Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov. “Sarnaselt eelmisele aastale on tegemist suvise trendiga – inimesed muutuvad hooletumaks, liiguvad rohkem ringi ning seega juhtub rohkem õnnetusi ka nutiseadmetega,” lisas ta.

Enim jõudis suvekuudel parandusse telefone, mida ka kõige rohkem ostetakse – kolmveerandi remondijuhtumitest moodustasid Samsungi, Huawei ja Apple’i telefonid.

Seliovi sõnul kindlustatakse peamiselt 75–400 eurot maksvaid telefone, mis moodustavad ligi 70% kõigist kindlustatud telefonidest. “Kallimate seadmete puhul loodetakse arvatavasti kodukindlustuse ja garantii peale, mille alla ekraanivahetus aga alati ei lähe. Seadmekindlustuse puhul kompenseeritakse klientidele kahju seevastu 99% juhtudest,” rääkis klienditeeninduse direktor.

Samas kogub nutiseadmete kindlustamine aina rohkem populaarsust. “Vaid ühe aastaga on tõusnud kahjujuhtumitest teavitamiste arv 58%. See ei tähenda, et inimeste telefonid rohkem katki läheksid, vaid tegemist on pigem positiivse uudisega – inimeste teadlikkus seadmekindlustuse kasulikkusest on kõvasti tõusnud,” sõnas Seliov.

Positiivse muutusena toob Seliov välja ka aja, mis seadmete remondile kulub. “Kui varem pidi klient enda remonti vajavat telefoni ootama pea kaks nädalat, siis nüüd on keskmine ooteaeg Tele2 kliendile vaid veidi üle nädala,” rääkis ta.