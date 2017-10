Millisel mobiilil on kõige parem kaamera?

Nagu paljudele teistelegi meeldib öelda, on parim kaamera see, mis on sul kaasas. Selge see, et peegelkaamera kvaliteediga ei konkureeri otseselt ükski telefon, kuid üsna vähemärgatav vahe on jäänud taskukaameratega, millest osad on sedavõrd kohutavad, et nende müük telefonide kõrval on lausa küsitav.

Mis puudutab telefonide ja kaamerate võrdlusi, siis need, kes jälgivad tehnoloogiauudiseid, on kindlasti kuulnud Google´i uuest Pixel2 telefonist, mis olla skoorinud 98 punktiga mingil testil ja konkureerib tihedalt iPhone 8 kaameraga, mis nagu ka kõigil teistel tootjatel on iga kord „parim kaamera eales".

Alustame sellest, et skoor, millest tavaliselt räägitakse, on pärit www.dxomark.com saidilt. Tegu on saidi ja firmaga, mis tegeleb kaamerate, läätsede standardiseeritud kvaliteedi mõõtmisega ning vastavalt ka tootjate konsulteerimisega. DxOMark on ka mõnda aega võrrelnud telefone ning nende kaameraid ja peab tunnistama, et nende teadusliku lähenemise juures on meie testimine tühipaljas soolapuhumine.

Google Pixel 2 on siiani kõige kõrgema telefoniskooriga - 98 punkti, mis tähendab, et telefonidest on sellel kõige parem kaamera. Kuid tuues suured numbrid maa peale tagasi, ei ole tegu skooriga, mis oleks % sajast, vaid ajas muutuv. Näiteks on hetkel kõige kõrgem skoor Red kaameratel 108 punktiga, mis tähendab, et antud punktid on referentsiks ka mitme aasta möödudes.

Järgmine oluline asi on punktide kokkuarvutamine, mis annab siis tulemuseks vastavalt 98 ja 108 p. Tegu on erinevate valdkondade punktiskooride keskmisega, mis annab mõista, et testimine on oluliselt detailsem kui välja võiks paista.

Olles tõsiselt huvitatud just kaameratelefonist, tasub mõelda, mis tüüpi pilte kõige enam teed ning süveneda DxOMargi konkreetsete seadmete testitulemustesse.

Näiteks meie viimases kaameratestis olevad Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note 8, Sony Xperia XZ1 ja iPhone 8 Dx skoorid on vastavalt 88, 94, 83 ja 92 p. See üldskoor koosneb foto ja video kvaliteedist ja nende kombinatsioonist. Näiteks iPhone ja Galaxy Note 8 vahe on üldskooris 2 punkti, kuid foto summaskooris 93 vs 100. Sealt omakorda läheb lahku müra hinnang, mis on iPhone´il 69 p ning Note 8-l 75 p.

Olgugi et Galaxy S8 foto üldskoor on vaid 88, on sellel nii teravam pilt kui vähem müra (92 p).

Vaieldamatult on kõik neli telefoni väga heade kaameratega, kuid ei tasu unustada, et need käituvad erinevates olukordades erinevalt. Tegelikult ei ole võimalik valida parimat, vaid tuleks võrrelda enda jaoks olulisi muutujaid.

Näiteks on Samsungi värvid oluliselt kirkamad kui Sony puhul. Kuna tegelikult ei olegi värvid alati nii kirkad, siis Sony puhul on need loomulikumad, kuid pildi ilmestamisel keeratakse vahest värve järeltöötluses natukene juurde, mida Samsungi puhul tegema ei pea.

Üsna varsti näitame ka meie enda poolt "laboris" tehtud proovifotosid.