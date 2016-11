Mobiilimüügi TOP 5: hiinlased kasvatavad mühinal müüki

Gartneri ülevaate põhjal võib öelda, et aasta kolmandas kvartalis surusid mobiilimüügi kasvule vaid hiinlased. Mobiilimüügi TOP 5 seas hõivab kolmanda koha Huawei, neljas Oppo ja viies BBK Communication Equipment. Oled juba kuulnud? Varsti kindlasti kuuled, kui veel pole. Alles teatasime ka Xiaomi Euroopa turule tulekust ja sellega suur Hiina telefonide ekspansioon alles algab. Vanad tuntud tegijad tõmbuvad koomale, sest kvaliteedivahe on läinud väikseks, küll aga mitte hinnavahe - see suureneb odavate Hiina telefonide kasuks.

Mobiilimüügi TOP 5 ja turuosa

1. Samsung 23,6% 2. Apple 13,0% 3. Huawei 7,7% 4. Oppo 3,4% 5. BBK Communication Equipment 2,9%

Huawei, Oppo and BBK Communication Equipment annavad kokku 21% kogu mobiilimüügist, samas müüakse enamus neist mobiilidest Hiinas. Meile jõuab mobiilimüügi TOP 5 Hiina telefonidest vaid Huawei. Miks me teisest kahest midagi eriti ei tea? Sest Oppo müüb 81% oma nutitelefonidest Hiinas ning hoopis tundmatu (meie jaoks) BBK Communication Equipment 89 protsenti. See näitab Hiina turu suurust - kuskil mujal polegi vaja müüa, et saada maailma suurimate sekka.

Sellised on näiteks BBK Communication Equipmenti mõned uuemad mudelid:

3. kvartalis müüdi kokku 373 miljonit nutitelefoni, mis on 5,4 protsenti rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Kui mittenutikad telefonid ka sekka arvata, siis müük hoopis natuke kahanes - 1,3 protsenti just nuputelefonide müügi kiire kahanemise tõttu.

Oppo üks säravaimaid mudeleid on näiteks F1 Plus, mida müüakse maailmas iga 1,1 sekundi järel. Seda saab epoest ka Euroopasse tellida hinnaga 389 eurot. Kuldse bling-äärega F1s Selfie Expert aga on mõeldud enesepildistajatele, maksab 275 dollarit ja omab 16 MP selfie-kaamerat.