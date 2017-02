Mobiilivideo – see on imelihtne, aeg on katsetada

Uut mobiili ostes jälgitakse hoolega, kuidas see pilti teeb, aga video omadused unustatakse tihti sootuks ära. Mobiilivideo aga ütleb rohkem kui tuhat pilti ning videoajastu on ammu alanud – seega maksab teada ka seda, mida sinu olemasolev või tulevane mobiil teha suudab.

Vaatamegi kahe mobiili – Huawei P9 ja Honor 8 põhjal, mida oma mobiiliga saab videot tehes huvitavat teha.

Mobiilistatiiv – mobiilivideo jaoks vajalik ja mugav asi

Väjas ja sees on praegu pime, mis tähendab, et valgusest pole selge pildi salvestamisel palju abi. Käest pildistades jäävad fotod udused ja alati pole võttekohal võtta mõnda sobivat posti või aiaserva, millele telefon toetada. Natuke naeruväärne on aga korralikku kaamerastatiivi mobiiliga filmimiseks kaasa vedada, ehkki muidugi võib – paigal hoiab see kolmjalg seadet ikkagi. Ainuke asi, et mobiilile ei sobi tavalised statiiviotsikud, mis eeldavad, et kaameral on küljes standardse keermega statiiviauk. Telefonidel seda pole.

Hädast aitab välja mobiilistatiiv – neid leiab igasugustest poodidest, eriti lai valik on muidugi olemas e-poodides. Vali mõni selline, millel on teleskoopjalad ja näpitsklambriga mobiilikinnitus, mis surub mobiili enda haardesse ega lase sel liikuda.

Jälgi, et mobiilihoidik ei suruks küljenuppudele ja et midagi ei jääks kaamerasilma ette.

Sellel mobiilihoidikul, mis ülaloleval pildil, on nagu paljudel teistelgi muide olemas ka statiivikinnitus – kui klambri küljest, mis mobiili oma haardes hoiab, jalg ära kruvida, saabki telefoni kasutada ka mõne suure „päris“ profisatiiviga, sest klambril .

Järgmisena aja horisont otseks, vali sobiv režiim ja hakka filmima.

Kuna mikrofon on telefonidel tavaliselt ekraani poole, siis häälele ei maksa suuri lootusi panna, küll aga on niimoodi telefoniga filmides mugav ise videole midagi peale rääkida. Sel juhul on mikrofon just õiges suunas ja summutab ka kaugema müra.

Stabilisaator ja fookuspunkt

Pildi teravusele aitab alati kaasa mobiilikaamera stabilisaator – lülita see kaameramenüüst sisse. Teine oluline videos on fookuspunkt – vaime, mille tahame teha teravaks ja mis pole nii oluline ning võib taustana natuke hägune jääda.

Mobiilil saab fookuspunkti määrata lihtsalt ekraanil vastavat kohta sõrmega puudutades. Paremad ja uuemad nutitelefonid pakuvad seadetest veel võimalust jälgida väljavalitud objekti, kui see peaks kaadris liikuma. Surudes sõrmega fokusseerimiseks ekraanil, jätab mobiil meelde objekti, mis peab terav olema ja kui see liigub, saab pildi alati teravaks jätta.

Lisaks võib niimoodi tirida pildil sobivale kohale ka valgusemõõtja, et soovitud koht oleks õige säriga.

Proffidele ja amatööridele täpsemad seaded

Profiseadete alt saab reguleerida siin näiteks olevatel Huawei nutitelefonidel teravustamisala, valgustuse kompensatsiooni (üle- või alavalgustatud), valge balanssi. Seega nagu keskmisel videokaameralgi. Kuid erinevalt spetsiaalsetest videokaameratest teeb mobiilikaamera ka üht-teist enamat.

Näiteks kui oled selfiefanaatik, siis iluvideoga saab end hoopis ilusamaks teha. Toonitakse nahka, eemaldatakse kortsud, tehakse silmi suuremaks – seda kõike kaameraga kaasatulnud tarkvaraga.

Kaks olulist aegvõtet on ka – üks kannab nime „ajaline kestus“ ja teine „aeg luubis“.

Ajaline kestus on nagu timelapse – kaamera teeb hääletult iga natukese aja tagant pildi ja hiljem monteeritakse see videoks. Kõik toimub pildil kiirendusega.

Kui peegelkaameraga peab pildid enne ära tegema ja pärast mõne videotöötlustarkvaraga kokku panema, siis mobiilis tehakse videoklipp automaatselt. Ainult et tulemus on selles režiimis umbes kümme korda lühem, sest iga kaadrit näidatakse vaid väga lühikest aega ja sekundisse mahutatakse kümmekond võtet.

Tulemused on sellised:

Teine võtterežiim kannab nime „aeg luubis“ või „slow motion“, mis nagu nimigi ütleb, salvestab tulemuse väga aeglaselt liikuvana. Samas kaameras endas filmitakse tavaliselt mitmekordse kaadrisagedusega. Kaadreid normaalsel kiirusel maha mängides jääbki kõik väga aeglaseks.

Honor 8 ja Huawei P9 kaameratarkvaral on võimalus veel klipi aegluubis osa ise määrata – nii saab näiteks efektse video, mis algab ja lõpeb normaalkiirusega, kuskil keskel aga aeglustub. Näiteks saab niimoodi üles võtta mõne suusahüppe või jalgrattatriki – vaid õhus olemise aeg on aeglane, ülejäänu tavalise kiirusega.

Kuna lund ei olnud, siis näited on seekord vaid liiklusest.

Muidugi on hea ka Instagram´is selliseid lühikesi klippe näidata, sest neid korratakse lõputult.

#õhtu #traffic #citylights A video posted by Kaido Einama (@kylamees) on Jan 25, 2017 at 9:46am PST

Tegelikult on video väga hea ka ilutulestiku ülesvõtmiseks. Mobiiliga saluuti pildistades ei saa alati kõige paremat tulemust, aga udusse lendavate rakettide filmimine võib olla hoopis efektsem. Videot Youtube´is, Facebookis, Instagramis ja LinkedIN-is jagades on seda tüüpi sisu ka sotsiaalvõrkude poolt kõrgemini hinnatud kui tavaline foto, seega näevad seda rohkem inimesi.