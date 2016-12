Mida teha, et nutitelefon kestaks võimalikult kaua?

Nutitelefon kestaks kõige kauem siis, kui hoida seda niiskuse eest ja mitte maha pillata. Aga eks oma kalli seadme hoidmiseks on ka muid vajalikke soovitusi. Mis tagab telefonidele võimalikult pika eluiga? Elisa tootejuht Imre Nõmmik annab ülevaate, kuidas inimesed enda teadmata oma nutitelefone kõige rohkem kahjustavad ja kuidas seda ära hoida.

Niiskus tapab

Üks levinumatest vigadest, mida oma nutiseadmetega tehakse, on sellega koos duširuumi minemine. Kuigi võib tunduda mugav vannis „Kättemaksukontorit“ vaadata, tekitab see pikas perspektiivis elektroonikaseadmetele niiskuskahjustusi. Niiskus on seadme jaoks aeglane surm, sest kahjustuste avaldumine on pikaaegne protsess. Alguses võib telefon ennast omavoliliselt välja lülitama hakata või mõned selle funktsioonidest ei pruugi töötada sama hästi kui varem. Sarnase efekti tekitab ka see, kui telefon jääb talvel lund rookides sulejope taskusse. Pool tundi aktiivset tegevust võib olla piisav, et inimese kehaniiskus suudaks nutitelefoni kahjustada.

Atsetoon pole ekraanipuhastaja

Telefoniekraanil on väidetavalt rohkem baktereid kui mistahes teisel tarbeesemel ja üha enam räägitakse sellest, et ekraane tuleks regulaarselt puhastada. „Nagu iga prillikandja teab, siis ei puhastata prilliklaase aknapesuvedelikuga, vaid selleks on spetsiaalsed vahendid. Sama kehtib ka telefoniekraanide puhul. Kui puhastada ekraani või kaamerat kodukeemiaga, siis läheb see siiruviiruliseks ja kõik pildid on hägused nagu läbi suitsusauna tehtud,“ toonitab Nõmmik. Enamus telefonide ekraanid on spetsiaalselt töödeldud, nii et neil on mustust ja sõrmejälgi hülgav kaitsekiht ja valede kemikaalidega puhastamine võib seda kahjustada. Puhastamiseks sobiva vahendi saab osta näiteks elektroonikapoest, kus müüakse vahtu erinevate elektroonikaseadmete hooldamiseks.

Kuldne varjestab hästi

Kui tunned, et telefoni levi pole enam sama hea kui varem, võib probleem peituda telefoni asemel hoopis telefonikorpuses. Tänapäeval on müügil olevate korpuste valik väga mitmekesine. Nõmmik soovitab valikut tehes olla ettevaatlik kuldset korpust ostes: „Kuldse või üleni kroomitud korpuste värvid sisaldavad metalliosakesi ning selle tagajärjel varjestatakse telefoni antennid ja segatakse nende tööd.“ Samuti võib telefoni levisignaali ja mobiilsidelevi tundlikkusele mõjuda pidev Wifi kuumkoha ehk hotspoti tegemine.“ Telefon peab hotspoti hoidmiseks tegema kahte asja korraga ja mida suuremat kiirust kasutatakse, seda suurem on koormus. Seetõttu võib Wifi lõpetada toimimise või telefonil avalduda leviprobleemid.

Ka laadijaid võltsitakse

Üks suurimatest kahjudest, mida teadmatu inimene oma nutitelefonile teha võib, on „võltslaadijate“ kasutamine. Kuigi originaali järele tehtud laadijad on Ebayst kätte saadavad paari euro eest ja näevad ehtsad välja, siis võib nendega laadimine lõppeda telefoni aku jaoks kurvalt. „Siin on kaks võimalust, kuidas nutiseade võib kahjustatud saada. Ebapiisava voolu korral ei laeta seadet korralikult või siis tekib üle laadimine, kus vigase laadijaga laetakse täis akut veel ja veel. Selle tagajärjel läheb aku kuumaks ja võib hakata paisuma. Paisunud aku iseenesest ohtlik ei ole, aga kui see saab hapnikku, siis võib see süttida,“ täpsustas Nõmmik.

Sarnane efekt võib tekkida ka siis, kui telefon jääb otsese päikesevalguse kätte või on varem maha kukkunud. Kuigi suveilmad on möödas, paneb Imre inimestele südamele, et nagu palavasse autosse ei tohi jätta lapsi ega loomi, tuleks ka mobiili kuumast säästa, et nutitelefon kestaks. Ka liiga külm temperatuur mõjub kahjulikult.

Kuidas aga teada, kas tegemist on tootja originaallaadijaga? „Hamburgeriraha eest head laadijat ei saa,“ nendib Nõmmik. Soovituslik on investeerida natuke rohkem ning osta originaaltoode, mille usaldusväärsuses võib kindel olla. Samuti tuleks jälgida, et kasutusel olev laadija oleks terve, sest vigastatud laadija, millest käib 2 amprit voolu läbi, võib samuti ühel hetkel süttida. Isegi kui katkise juhtmega laadija töötab, oleks see turvalisuse mõttes mõistlik välja vahetada. Imre tuletab nutikatele telefonikasutajatele meelde, et tänapäevased akud ei ole enam need, mis kunagised Nokia omad ning neid on parem laadida tihedamini, et nutitelefon kestaks. „Liitumakude tehnoloogia on teistsugune. Liitiumakut näiteks ei tuleks lasta täiesti tühjaks, sest siis võib aku minna „lukku“ ehk telefon ei tuvasta, et seal oleks aku taga ja võib kuluda tunde, et see hakkaks uuesti laadima.“ Ühe aku eluea jooksul on ette nähtud umbes 3000 laadimist, seega tasuks telefoni laadida siis, kui on selleks võimalust. „Telefon on loodud teenindamaks sind, mitte, et sina elaksid aku järgi,“ ütleb Nõmmik.