Huawei valiti ainsa Hiina brändina 100 kõige väärtuslikuma brändi sekka

Äriajakirjas Forbes avaldati 2017. aasta 100 kõige väärtuslikuma brändi edetabel, mille eesotsas troonib traditsiooniliselt Apple. 88. kohal on aga ainsa Hiina brändina Huawei.

Huawei brändiväärtus on hinnatud 6,5 miljardi euro peale, 9% iga-aastast kasvu.

Forbes valib igal aasta välja 100 kõige väärtuslikumat brändi enam kui 200 rahvusvahelise ettevõtte seast. Tänavused 100 parimat pärinevad 15 riigist, millest 56 on USAst, 11 Saksamaalt, seitse Prantsusmaalt ning kuus Jaapanist. Kõige rohkem kaubamärke on tehnoloogia valdkonnast, mida esindavad brändid on haaranud edetabelis 18 kohta. Lisaks on esimese 15 ettevõtte seast üheksa tehnoloogiaettevõtted.

Tuntud uuringufirmade IDC, SA ja Trendforce´i andmetel on Huawei maailmas kolmas enim nutitelefone tarniv firma ning Hiinas lausa esimene. Rahvusvahelisel tasandil on Huawei saavutanud kasvavat edu, eriti oma lipulaeva P seeria ning Mate seeria telefonidega. Möödunud aastal ületas Huawei ka 10 miljoni verstaposti, kui Huawei P9 ja P9 Plus nutitelefone müüdi maailmas kokku üle 12 miljoni. Tänavune P10 seeria tõi koostöös Pantone Color Institute’iga turule ka uhiuue rohelise värvitooni telefonide maailmas nimega Greenery.

Lisaks Forbesi edetabelile saavutas Huawei 2016. aasta oktoobris Interbrandi 100 parima brändi edetabelis 72. koha ning „Global 500“ 2017. aasta väärtuslikeimate brändide edetabelis 40. koha.