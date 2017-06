Kui jaanid tulevad vihmased: viis soovitust nutiseadmega kasulikumalt aega veeta

Kui Jaanipäev ja jaanituli ähvardavad tulla vihmased, nagu esialgne ilmaennustus lubab, igavlevad paljud rohkem ka oma nutiseadme taga. See pole muidugi teab mis mõistlik tegu aasta valgeimal ööl, aga kui muud üle ei jää, siis võiks vähemalt mobiili näppida targalt, et sellest ka natuke rohkem kasu oleks. Siin on viis soovitust, mida mõistlikku teha, kui väljas ladistab ja lõkke ääres istudes on ainsaks päästerõngaks masenduse vastu telefon.

Siin on viis võimalust, kuidas muuta puhkus vihmaste ilmadega nutiseadmete abiga sisukamaks ja põnevamaks, kasulikumaks ka.

Loe e-raamatuid

Ajad, mil raamatute lugemiseks oli tarvis kilode kaupa paberköiteid puhkusele kaasa võtta on ammu möödas. Kiire ja mugav viis raamatute lugemiseks on e-lugerid ning tahvlid ja nutitelefonid. Erinevaid e-lugereid on müügil nii e-kauplustes, raamatu- kui ka tehnikapoodides alates Amazon Kindle’st ja Apollo lugerist kuni Sony Readerini. Kes aga rannaliival või pikal automatkal lugeda ei saa, siis on saadaval ka helifailidega rakendused, mis mängivad kasutajale juba sisse loetud teksti. Näiteks Elisa Raamatu rakendus on hea viis eestikeelsele audiosisule ligi pääseda, kus valikus on üle 2200 raamatut.

Kuula harivaid loenguid

Kui e-raamatute lugemine jääb vähepõnevaks, siis on erinevate rakenduste kaudu võimalus kuulata ka huvitavaid loenguid. Maailmatasemel ekspertide loenguid võib leida näiteks TED Talks loenguseeriast, kus teemade valik on ääretult lai alates psühholoogiast, majandusest ja ajaloost ning lõpetades lihtsalt inspireerivate päevakajaliste kõnedega. Lisaks võib leida hulgaliselt harivaid ja haaravaid jutusaateid ERR-i podcastide vahendusel, kust näiteks huvilised leiavad Vikerraadio Ööülikooli või Kuula Rändaja ja paljude teiste saadete salvestisi.

Õpi keelt

Kui eesmärk on puhkuse ajal midagi uut õppida, siis miks mitte võtta sihiks selgeks saada mõni uus keel. Selle jaoks on mitmeid ja väga mugavaid uusi rakendusi. Näiteks Duolingo abiga on võimalik kiirelt selgeks saada põhilised laused, mida uues keeles vaja võiks minna. Duolingo rakendus tuletab ka kasutajale ise meelde, millal oleks hea aeg veidi korrata ja harjutada. Lisaks võib kasutada ka Lingvisti, kus õpitavate keelte valik on hetkel veel küll veidi piiratud, kuid eestlaste oma lahenduse kasutamine on ka omaette väärtus.

Naudi head muusikat

Teinekord on puhkuse sihtkohad kodust kaugel ning lendu, rongi või bussi oodates või ka lihtsalt päeva meeleolukamaks muutmiseks mõistlik kaasa võtta veidi head muusikat. Sellist võimalust pakuvad mitmed muusika voogedastusteenused, millest tuntuim on ilmselt Spotify, kuid proovida võib ka näiteks SoundCloudi või Apple Musicut. Spotify pakub ka soovi korral võimalust esitusloendeid alla laadida, et neid ka ilma internetita kuulata saaks. Sellisel juhul ei pea teel olles muretsema, et internetiühenduse puudumise tõttu midagi kuulamata jääb.

Vaata telesaateid

Ka harjumuspärase koduse meelelahutuse puhkusele kaasa võtmine ei ole enam tänapäeval mingi probleem. Erinevad kommunikatsiooniteenuse pakkujad võimaldavad erineva sisu ja programmiga telesaadete vaatamist, näiteks TV Everywhere vahendusel saab koduse teleri sisuliselt puhkusele kaasa võtta ning enda lemmiksisu nautida kas suvilas või rannas hoopis näiteks nutiseadmest. Loomulikult on tuntud striimingu lahendus ka Netflix, mille valik on Eestis veel veidi piiratud, aga siiski juba saadaval mitmed populaarsemad seriaalid nagu House of Cards või Narcos.