VIDEO: RED kergitab saladuskatet oma uuelt holograafiliselt ekraanilt

Hollowoodys tuntud videokaameratootja RED üllatas suvel uudisega, et sukeldub peagi mobiiliturule ja toob välja tehnoloogilise revolutsioonina kõlava mobiili, mille holograafiliselt ekraanilt saab vaadata õhus hõljuvaid kujutisi. Kuidas see toimib, sellest ei räägitud varem sõnagi, ka patenditaotluses esitatud joonistel oli kõik üsna üldine. Nüüd aga selgub, et RED kasutab idufirma Leia tehnoloogiat, mida skeptikud on kritiseerinud, kuid oma silmaga näinud peavad siiski üsna efektseks asjaks.

Oma eilses pressiteates kuulutati koostöö ametlikult välja ning strateegiline partnerlus peaks tooma enam mitte 2018. aasta alguses, vaid järgmise aasta esimeses pooles uued RED telefonid lettidele.

Hologramm tekitatakse telefoni ekraani kohale nanofotoonilise kattega, räägib teade. See on riistvara ja tarkvara kombinatsioon, mis kuvab ilti vastavalt vaataja silmade asukohast ja suudab kuidagimoodi jätta mulje õhus hõljuvatest objektidest. Palju on endiselt segast, aga väidetavalt on ekraani töös näinud paar ajakirjanikku ja kuulsust - nende hulgas Brad Pitt ja David Fincher - ning neile oli see muljet avaldanud. Ehkki üks skeptilisem Youtuber lisas, et tegemist ei ole siiski päris selle õige hologrammiga, mida ehk eeldaksime, on see siiski midagi enamat kui lihtsalt prillivaba 3D kujutis.

Siin nad on Facebookis uut tehnoloogiat imetlemas:

Ekraan töötab difraktsiooni põhimõttel: tavalise LCD ette on asetatud nanostruktuursed difraktsioonivõred, mis õigeste paigutades petavad silma ra nii, et tekib illusioon õhus hõljuvatest kujutistest. Nii räägitakse asjast pressiteates. Kuidas see välja näeb, pole võimalik kahe- ega kolmemõõtmelistel ekraanidel näidata.

Lamedal pinnal näeb asi (väikeste turunduslike liialdustega ilmselt) välja aga selline: