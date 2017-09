HTC teeb homme tähtsa teadaande ja kuluaarides juba sahistatakse, mis on selle taga

HTC on oma töötajatele saatnud teate, et homme teatatakse midagi suurt ja olulist. Selle puhuks on ka HTC aktsiatega kauplemine börsil peatatud.

Juba on ka sahistatud, mis selle teate taga võib olla. Ilmselt pole see mõni uus telefon.

Vihjeid on jagatud ka sotsiaalmeedias.

[1] Someone sent me a copy of an internal invitation to an HTC employee Town Hall meeting tmrw (9/21). One alleged topic: Google acquisition — Evan Blass (@evleaks) September 20, 2017

Google võib omandada HTC mobiiliüksuse, arvatakse mitmetes sahinates. See pole mingi ime, sest Google on seda varemgi teinud. Tegi ka Microsoft. Nii Google´i Motorola mobiiliüksuse ost kui Microsofti Nokia mobiiliüksuse ost aga on mõlemad negatiivsete näidetena mobiilitootmise ajaloos. Kas Google (ehk Alphabet) proovib tõesti uuesti?

Homme näeb.

Mida see ostjate jaoks tähendab? Ilmselt mitte väga suurt muutust, sest Google on mitmed oma telefonid just HTC-lt tellinud ja tellib ilmselt ka järgmise Pixeli telefoni. Küll aga ennustatakse, et sellise tehingu toimumise puhul võib Google HTC brändi hüljata ja edaspidi tulevad mobiilseadmed sealt vaid Google´i enda brändinime alt.

HTC-l pole viimastel aastatel just hästi läinud. Nutitelefonide algusaastatel tegi HTC kõige-kõige vingemaid seadmeid, kuid see aeg jääb juba aastate taha. 2011. aastal oli Taiwani mobiilitootja turuosa maailmas 8,8 protsenti, praeguseks on see langenud 0,5 protsendini. Põhjuseks Apple´ile, Samsungile ja mandri-Hiina tootjatele allajäämine tihedas konkurentsis nii hinna kui innovatsiooni poolelt. Uusimate komponentide tarnes saavad eelise suuremad tootjad ja HTC ei pääse enam sama hästi löögile.