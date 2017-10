Elisa hakkas tagasi võtma ajale jalgu jäänud mobiile ja tahvelarvuteid

Elisa hakkas klientidelt tagasi võtma nii lauasahtlis jõude seisvaid vanu kui ka kasutuses olevaid, kuid ajale jalgu jäänud mobiiltelefone ja tahvelarvuteid. Tagastatud telefonid ja tahvlid suunab Elisa utiliseerimisele või taaskasutusse ning seadme tagastanud klient saab omakorda uue seadme soetada 20-250 euro võrra soodsamalt.

“Paljudel on koju seisma jäänud seadmeid, mis enam ajaga kaasas ei käi ega vasta tänastele soovitud kiirustele ja nõudmistele. Vana seadme müük internetis on aga tüütu ja aeganõudev, mistõttu jäävad need mobiiltelefonid ja tahvelarvutid lauasahtlisse kasutult seisma,“ selgitas Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu tagamaid, miks uue teenusega välja tuldi. „Nutivahetuse raames saab Elisa klient soetada uue seadme 20-250 euro soodsamalt ning samas olla kindel, et vana telefon utiliseeritakse lähtudes keskkonda säästvatest põhimõtetest või saadetakse taaskasutusse.”

Tagastamise eelduseks on see, et seade on niipalju töökorras, et seda saab sisse lülitada. See, kui palju raha klient mobiiltelefoni või tahvelarvuti eest saab, sõltub konkreetse seadme mudelist, seisukorrast ja vanusest. Ligikaudse summa saab klient välja arvutada Elisa kodulehel oleva portaali abil ning lõplik väärtus kinnitatakse Elisa esinduses. Elisa tagab, et kõik tagastatud seadmes olev info, failid ja muu sisu kustutatakse.

Soodustust saab kasutada ükskõik millise mobiiltelefoni või tahvelarvuti soetamiseks Elisa seadmete valikust. Soovi korral saab klient uue seadme osta ka osade kaupa tasudes ja kasutada seejuures vana väärtust uue seadme eest sissemakseks. Elisa nutivahetust saavad kasutada kõik huvilised, selleks ei pea olema Elisa klient.

AM proovis järgi: oma vanade aastase testi telefonide eest (Microsoft Lumia) sai Lumia 920 puhul 2 eurot, Lumia 635 puhul 1 euro. Kui aga tahta ära anda oma Honor 8 telefoni, mida mõned poed veel müüvad, tuleb hinnaks 65 eurot. Hind pole suur, kuid säästab müügivaeva - eriti juhul, kui telefonil pole enam teab mis kobedat kaubanduslikku välimust. Samas näiteks Asus Nexus 7 tahvelarvuti kohta pakub hinnaportaal, et sellel puudub kaubanduslik väärtus.