Nokia teeb Eesti mobiiliturul võimsat comeback’i

Uuringufirma GfK andmetel müüdi septembris Eestis 36 150 mobiiltelefoni, kusjuures märkimisväärset comeback’i on siinsel mobiiliturul tegemas Nokia. Kui eelmisel sügisel tõukas Samsung Apple´i troonilt, siis seekord on Huawei tippu tõusnud.

Telia Eesti mobiilseadmete kategooria tootejuht Taavi Ting märkis, et kõigest kahe kuuga on Nokia haaranud nutitelefonide segmendis märkimisväärse turuosa ning kunagine eelistatuim mobiilibränd on eestimaalastele endiselt südamelähedane.

„Nokia nutitelefonid on hea hinnaga ning paljud inimesed soetavad selle endale esimeseks nutitelefoniks. Seejuures lähevad Nokia seadmed ühtviisi hästi kaubaks nii noorte kui vanemate tarbijate seas,“ lisas Ting.

Praegu on Telias müügil kolm Nokia nuputelefoni ja kolm nutitelefoni.

Kogu kohalikku mobiiliturgu kommenteerides tõdes Ting, et iga kolmas mobiiltelefon ostetakse Telia müügivõrgust ning hinnaklassides 0-100 eurot ja 800-1000 eurot moodustab ettevõtte turuosa sisuliselt 50%.

Selle aasta kolmandas kvartalis mahtusid Telia müügikanalites kümne müüduima mobiiltelefoni hulka vaid nutitelefonid. Brändidest olid TOP10-s esindatud kolm tootjat: Apple, Huawei ja Samsung.

„Esikolmikus on esindatud kaks Huaweid, mida soetati hea meelega esimeseks nutitelefoniks koolilastele. Näiteks septembris oli Huawei Telia klientide seas kaks korda populaarsem kui aasta varem, mis eristub väga selgelt muust turust. See näitab, et Huawei on muutunud Eestis küpseks brändiks, mida inimesed hea meelega ostavad,“ selgitas Ting.

2017. aasta kolmandas kvartalis olid Telia müügikanalites kõige populaarsemad mobiiltelefonid: